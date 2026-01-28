Scuola e Lavoro: al via il corso per esperti di Fibra Ottica al CFP “Petroselli”

La Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale rafforzano il proprio impegno nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione dell’inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un accordo con Sielte S.p.A., finalizzato all’attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale nel settore delle telecomunicazioni.

L’intesa si inserisce in una più ampia strategia volta a rendere il sistema formativo pubblico sempre più capace di intercettare i bisogni dei giovani, in particolare di quelli maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, offrendo percorsi concreti, qualificanti e fortemente connessi al mondo del lavoro.

Il profilo professionale individuato è quello di operatore elettrico, con una specifica curvatura in impiantista e giuntista di fibra ottica e rame, coerente con i fabbisogni occupazionali di un settore strategico e in forte evoluzione come quello delle telecomunicazioni.

I corsi inizieranno a settembre 2026 e sono rivolti agli studenti del Centro di Formazione Professionale “Petroselli” di Roma. Avranno durata triennale o quadriennale.

Sarà inoltre avviata una campagna pubblicitaria di promozione dei corsi attraverso cartellonistica e comunicazione radiofonica.

Sielte, che ricoprirà il ruolo di azienda madrina e che rientra nel perimetro delle aziende rappresentate da Asstel – con la quale Città metropolitana ha siglato un accordo quadro a Dicembre del 2024 – metterà a disposizione materiali, attrezzature e laboratori specialistici, oltre a contribuire alla formazione tecnico-professionale attraverso il coinvolgimento di propri esperti. Ove se ne creino le condizioni, sarà inoltre valutata la possibilità di attivare contratti di apprendistato durante il percorso formativo.

“Questo accordo – dichiara il Consigliere delegato alle politiche della Formazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e impresa privata, che mette al centro i ragazzi e il loro diritto a una formazione di qualità. Offrire percorsi professionalizzanti solidi e credibili significa contrastare in modo strutturale la dispersione scolastica, restituendo senso e prospettiva al percorso educativo. Investire nella formazione professionale – continua Parrucci – significa costruire politiche pubbliche capaci di tenere insieme istruzione, lavoro e coesione sociale. È questa la direzione indicata dal Sindaco Roberto Gualtieri e che continueremo a perseguire con determinazione. Scegliere questa scuola significa scegliere il futuro ed inserirsi nelle più ricercate ed innovative figure chiave richieste dal mondo del lavoro“.

“L’accordo che presentiamo oggi – ha poi aggiunto l’assessora alla Scuola, Formazione Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli – rappresenta un tassello fondamentale della strategia che Roma Capitale e Città Metropolitana hanno messo in campo in questi anni in cui si è scelto di costituire un polo pubblico della formazione professionale, fondato su una regia pubblica forte e sulla qualità dell’offerta formativa e di diversificare l’offerta con nuove opportunità professionali. Non si tratta di una semplice collaborazione amministrativa, ma di un progetto che valorizza la formazione professionale come leva centrale per lo sviluppo equo e sostenibile del territorio. Attraverso investimenti significativi – basti pensare che la sede dove si terrà questo corso è oggetto di investimento da 1,6 milioni di euro- e una stretta sinergia con il mondo delle imprese, vogliamo rispondere in modo concreto al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, questo percorso formativo punta a formare figure altamente richieste nei settori dell’automazione, della digitalizzazione e delle infrastrutture di rete, offrendo a ragazze e ragazzi competenze spendibili e reali opportunità occupazionali. È una scelta politica chiara: investire sui giovani, sulla qualità del lavoro e su un modello di crescita guidato dall’interesse pubblico“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.