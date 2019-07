Settebagni. 5 cuccioli, abbandonati in uno scatolone con la scritta “regalo” salvati dalla Polizia 

Una scatola di cartone con la scritta “regalo” e dentro 5 splendidi cuccioli.

Sono stati trovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni.

I cagnolini, in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate nella scatola, sono stati abbandonati lì forse perché nelle vicinanze c’è uno studio veterinario.

I poliziotti, con l’aiuto di alcuni cittadini, hanno rifocillato e pulito i cuccioli, poi, con l’apporto della ASL, hanno affidato 3 cagnolini al canile municipale, mentre gli altri 2 sono stati adottati “in tempo reale” da una delle signore lì presenti.