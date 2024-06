Coppia di spacciatori arrestata a San Cesareo: cocaina in zona rurale

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un uomo e una donna accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.

L’indagine:

L’attività investigativa è iniziata a febbraio a seguito del controllo di un acquirente di droga. Da quel momento, sotto il coordinamento della Procura di Tivoli, i Carabinieri hanno ricostruito una fitta rete di spaccio che operava in una zona rurale alle porte di San Cesareo, a sud-est di Roma.

La base di spaccio:

La coppia utilizzava un’abitazione in zona rurale come base per lo spaccio, pensando di eludere i controlli grazie alla distanza dal centro abitato.

Le accuse:

Gli indagati sono accusati di aver smerciato ingenti quantità di cocaina. Nel corso delle indagini, quattro persone sono state segnalate per assunzione di stupefacenti e sono state sequestrate dosi di cocaina e hashish.

I provvedimenti:

Al termine delle indagini, la Procura di Tivoli ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare per i due indagati.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

