Settimana europea della mobilità nel V Municipio

Fino all 22 settembre 2022 – informa in una nota la vice presidente e assessore municipale Maura Lostia – il V Municipio in collaborazione con le molte realtà associative del territorio organizza degli eventi volti a ripensare la città come spazio di socializzazione.

Il calendario

Sabato 17 dalle ore 9 visita archeologica per il Municipio con l’ausilio del trasposto pubblico locale.

Sabato 17 dalle ore 16 e per tutto il pomeriggio pedonalizzazione di Via Policastro per un pomeriggio di socialità.

Martedì 20 sperimentazione del progetto strade scolastiche con pedonalizzazione di Via V. Olcese negli orari di entrata e uscita della scuola.