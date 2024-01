Sicurezza stradale: Un sit-in a Piazza Irnerio

Si svolgerà Sabato 3 Febbraio 2024 alle ore 11:00 a Piazza Irnerio un sit-in sulla sicurezza stradale organizzato dagli esponenti di Azione del tredicesimo municipio.

L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare e mettere in evidenza il problema della sicurezza. Da anni infatti il direttivo di Azione del tredicesimo municipio chiede l’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati e una miglioria per la segnaletica. “È un’occasione importante per una criticità che riguarda tutto il territorio per un tema su cui secondo noi Municipio e Comune stanno facendo davvero poco” dichiara Claudina Finelli consigliera di Azione e vicepresidente del consiglio del municipio XIII.

Oltre a Finelli, al sit in saranno il Consigliere Regionale Alessio D’Amato primo firmatario delle Legge Lazio strade sicure, i consiglieri comunali di Azione Francesco Carpano e Flavia De Gregorio, i rappresentanti di associazioni l’AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) e altre realtà associative che si occupano del tema sicurezza stradale.

L’evento arriva poco dopo l’avvio della nuova campagna di sicurezza stradale lanciata dal Comune “Mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali”. “A Roma – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – muoiono molti più pedoni e ciclisti rispetto alle altre città italiane ed europee. Nel 2023 abbiamo chiuso con un record negativo: 43 pedoni hanno perso la vita in incidenti sulle strisce pedonali, per questo è necessario mettere la loro incolumità al centro delle nostre campagne di comunicazione e dei nostri provvedimenti. Così, dopo la campagna dello scorso febbraio che aveva l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad evitare comportamenti scorretti alla guida, abbiamo deciso di puntare l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni, ricordando che sulle strisce pedonali è necessario rallentare ed eventualmente fermarsi. Nel frattempo, abbiamo approvato il programma degli interventi sui cosiddetti ‘Black Points Pedonali’: i lavori riguarderanno 30 ambiti critici per i pedoni nei 15 Municipi e saranno ultimati per il Giubileo 2025”.