Sit-in dei Muli a Centocelle

Questa sera, 26 ottobre, in piazza dei Mirti a Centocelle si terrà un sit-in pacifico organizzato da imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti di Roma.

Questa manifestazione vuole esprimere il dissenso verso le forti limitazioni alle loro attività imposte dal D.P.C.M. del 25 ottobre 2020.

“E’ un’iniziativa apolitica e aconfessionale. La partecipazione – dichiarano gli organizzatori – è a titolo strettamente personale. Non sarà ammessa l’esposizione di simboli religiosi e/o politici.

Il tutto si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e della mascherina, con la ferma intenzione di tenere fuori i facinorosi, per mantenere salda l’attenzione sulle nostre istanze”.

“Nello specifico le nostre richieste sono le seguenti:

– AFFITTI: decurtazione completa del canone di locazione a carico del locatore e un credito d’imposta pari al 100% a favore dei proprietari privati degli immobili.

– TASSE e F24: sgravio totale per i mesi di chiusura delle adempienze fiscali riguardanti le imprese colpite.

– UTENZE: abolizione degli oneri amministrativi per il periodo totalitario delle chiusure imposte e sospensione delle bollette relative ai 2 mesi precedenti alla chiusura.

– INDENNIZZO LAVORATORI E COLLABORATORI: un indennizzo congruo e con tempistiche certe”.

La manifestazione è regolarmente autorizzata e gli organizzatori si sono già interfacciati con le forze dell’ordine.

Il raduno sarà in Piazza dei Mirti 42, gli interventi partiranno dalle ore 19:00.

Muli

Il sit-in fa capo al neonato Movimento Unito Lavoratori Italiani.

“Tengo a specificare che non siamo assolutamente negazionisti, fascisti o così irresponsabili da pensare che non servano provvedimenti restrittivi; chiediamo, però, di essere ascoltati da chi ha il potere di decidere della nostra vita” spiega Davide Di Clemente, titolare di alcune palestre e locali, promotore della manifestazione.

“Ci siamo autodefiniti M.U.L.I., come i muli, perché siamo quelli che lavorano a testa bassa e tirano avanti sempre.

Quella di oggi sarà la prima di una serie di manifestazioni che vogliamo fare ogni giorno in una piazza diversa, finché non saremo ascoltati: vogliamo la garanzia che potremo riaprire, una volta che le attività riprenderanno.

Sappiamo già che molti saranno in difficoltà, se non verranno messe in campo concrete misure di sostegno, e non solo per imprenditori, ma anche per lavoratori, fornitori e tutto quello che ruota attorno alle nostre imprese.

Quello che chiediamo non è un ristoro per il mancato incasso, ma provvedimenti veri e reali per pagare i nostri dipendenti, per sospendere tasse e F24 e per una moratoria su mutui e affitti.

Insomma, se non possiamo lavorare, diventa necessario che ci mettano nelle condizioni di non avere spese, soprattutto quelle che dipendono direttamente dallo Stato, come le tasse, che gravano sempre sui soliti».