I numeri di Slot Gallina Online nel 2021

Quando si è in cerca di informazioni per non incappare in truffe in rete, specialmente in alcuni ambiti come il gioco, è possibile affidarsi a determinati portali che aiutano a chiarire la situazione e a fruire in modo sicuro e affidabile del web. Tra questi c’è Slotgallinonline, la cui redazione recentemente ha pubblicato un articolo in cui sono presenti i dati di slotgallinaonline.it nel 2021 e quelli che saranno i progetti del 2022. Vediamone insieme i più interessanti.

Le slot più cliccate

Chiariamo sin da ora che Slotgallinaonline non è un casino online, ma un portale che raccoglie informazioni sulle principali piattaforme di gioco sul web e una libreria di slot che conta oltre 1.600 slot online che possono essere giocate dagli utenti nella versione demo.

I dati forniti mostrano che le slot più cliccate sono Book of Ra Deluxe e The Big Easy, non a caso 2 delle slot tra le più popolari e giocate nei casino online; ma è una ulteriore conferma del fatto che tanti giocatori vogliono scoprire le dinamiche di gioco attraverso le recensioni slot presenti su SGO e provarle gratis.

La classifica delle 8 top slot del 2021 offre quindi una sorta di mappa delle preferenze degli utenti del portale.

Gli SGO Awards

Una delle novità del 2021 è rappresentata dagli Slotgallinaonline Awards, una classifica delle slot di ultima uscita votate dai lettori a cadenza mensile.

Giocando alle ultime slot inserite in libreria si contribuisce a dire la propria opinione in questo divertente contest che avvicina la redazione di SGO ai suoi lettori, rendendoli parte integrante del sito.

Nuovi strumenti per scegliere un casinò sicuro

La scelta di un casinò online non è una valutazione agevole, per il numero di piattaforme presenti sul web e per la varietà di bonus di benvenuto messi a disposizione.

Il mercato del gioco d’azzardo online è in continuo cambiamento, SlotGallinaOnline ha quindi pensato di introdurre alcuni strumenti per facilitare la comparazione dei casinò, indicando solamente quelli approvati da AAMS, non solo attraverso liste interattive, ma tramite la comparazione dei bonus con un calcolatore automatico che, inserendo il valore di un somma “X” da depositare, restituisce l’importo bonus di quel determinato benvenuto.

Cosa ci si aspetta per il 2022

La redazione di Slotgallinaonline ci tiene a comunicare ai lettori quello che dovranno aspettarsi per il nuovo anno. Gli strumenti per inoltrarsi e comprendere il mondo dei casinò online passerà anche attraverso nuovi contest, che saranno incentrati sulle funzioni bonus delle slot machine.

Le features delle slot stanno diventano sempre più la vera attrazione di questi giochi. Non è un caso che le slot, mano a mano, tendano ad assomigliare a veri e propri videogame.

Ma SGO ha intenzione di implementare anche il suo sistema di newsletters sulle slot di ultima uscita e introdurre un nuovo filtro di ricerca tramite RTP (Return To Player – Ritorno al giocatore) delle slot machine della sua libreria, così da facilitare la scelta tramite un parametro fondamentale come il payout (pagamento) del gioco.

