Smart Working in Atac: lavoratori entusiasti, ma i capi bocciano la produttività

Il dibattito sul lavoro agile in ATAC si riaccende con la pubblicazione dei risultati di una survey interna condotta a metà 2025.

I dati, resi noti grazie a un accesso agli atti del consigliere capitolino Francesco Carpano (Forza Italia), mostrano una spaccatura netta tra dipendenti e management.

Nonostante un’adesione del 70% e un gradimento ampiamente positivo tra i lavoratori, l’azienda conferma la linea restrittiva: 4 giorni al mese di smart working, meno della metà rispetto a quanto previsto dagli accordi con Roma Capitale.

Il documento evidenzia due punti di frizione principali:

Per i manager, il lavoro da remoto frammenta le attività e riduce l’efficienza operativa.

Per i dipendenti, invece, la concentrazione aumenta fuori dall’ufficio e la produttività non risente della distanza.

I responsabili segnalano una perdita di controllo diretto e una cultura digitale ancora non pienamente matura, soprattutto nella gestione di flussi amministrativi complessi — come dimostrato, secondo alcune criticità interne, dalle difficoltà nell’elaborazione delle buste paga.

L’evoluzione dello smart working in ATAC è stata altalenante:

Secondo Carpano (Forza Italia), esiste un problema di coerenza sistemica:

“ Atac è l’azienda con più dipendenti del Comune e quella che più beneficerebbe della riduzione del traffico privato. È paradossale che mantenga un regime di smart working inferiore a quello del Comune stesso.”

L’affondo politico coinvolge anche il sindaco Roberto Gualtieri, accusato di non aver allineato l’azienda ai parametri capitolini.

Sul tavolo resta un nodo più ampio: la modernizzazione digitale di ATAC. La difficoltà nella gestione del lavoro da remoto, secondo l’opposizione, sarebbe il sintomo di processi interni ancora troppo legati alla presenza fisica e a modelli organizzativi tradizionali.

Il confronto tra efficienza gestionale e benessere organizzativo, dunque, è tutt’altro che chiuso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.