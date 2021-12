Sociale, Figliomeni: Da Planet Solidarietà e Konsumer Italia suggerimenti contro truffe elettroniche

“Insieme ai dirigenti di Planet Solidarietà APS ed agli esperti di Konsumer Italia abbiamo fornito i suggerimenti necessari ai consumatori per evitare di incappare nelle sempre più ricorrenti truffe finanziarie che vedono vittime specie i cittadini che hanno scarsa conoscenza di procedure informatiche”.

Lo dichiara l’Avv. Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Onlus e Responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet Solidarietà- APS.

“Un convegno – prosegue Figliomeni – di alto spessore tecnico quello organizzato con la presidente Luisella Di Curzio, considerata anche la professionalità dei partecipanti, tra cui Raffaella Grisafi e Fabrizio Premuti di Konsumer Italia, introdotti dal giornalista Giuseppe Caporaso che da sempre conduce trasmissioni televisive contro gli sprechi ed a favore dei soggetti più fragili. Abbiamo anche ribadito la necessità di maggiori investimenti in corsi, anche per le persone da formare dal punto di vista digitale, oltre che di un urgente intervento presso le banche al fine di garantire una maggiore sicurezza e tutela dei consumatori, soprattutto quelli più vulnerabili quali i non vedenti che, in molti casi, sono costretti a fornire il loro pin con conseguente rischio di svuotamento del conto corrente”.