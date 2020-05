Sogester a disposizione delle aziende per affrontare la Fase 2

In vista della riapertura di buona parte delle attività economiche, la Sogester (Via Mozart, 19 – Roma IV municipio – Telefono: 06 4070711) si è preparata ad affrontare la nuova fase.

“Con rinnovato impegno e tanta voglia di fare – affermano alla Sogester – mettiamo a disposizione di aziende piccole e grandi o di semplici cittadini per supportarli ad affrontare in modo deciso ed appropriato i problemi che ha provocato il coronavirus”.

Sogester può fornire ed istallare:

– Barriere di separazione in plexiglass da tavolo, da banco o da pavimento disponibili in misure standard o con misure personalizzate.

– Adesivi personalizzati da appplicare su pavimenti o altre superfici.

– Segnaletica, decorazioni e cartellonistica di serie o personalizzata

– Schermi facciali protettivi in PVC trasparente

Inoltre in collaborazione con un’azienda qualificata nel settore, offre servizi di sanificazione degli ambienti e numerosi altri servizi e prestazioni.