Sostieni il diritto allo studio dei ragazzi e ragazze del Doposcuola Quarticciolo

Il doposcuola popolare di Quarticciolo nasce tre anni fa dall’esigenza di combattere l’abbandono scolastico e di creare un punto di riferimento per i giovani del quartiere. È uno spazio aperto e inclusivo che coinvolge tutti e tutte con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio indipendentemente da ogni differenza sociale.

Si svolge ogni sabato dalle 16 alle 18 e coinvolge bambini e bambine delle scuole primarie e ragazzi e ragazze delle scuole secondarie e superiori.

Cosa serve:

• Quaderni (a righe, a quadretti, ad anelli, block notes)

• Diari, astucci, zaini

• Confezioni di matite, penne cancellabili e non, evidenziatori, pastelli, pennarelli

• Gomme, temperini, forbici, colla

• Righelli, squadre, compassi, calcolatrici

• Tempere, acquerelli, pennelli

• Risme di fogli

• Libri per bambini e ragazzi, vocabolari (anche usati se in buone condizioni)

Per info:

promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it