Sparatoria a Villaggio Falcone: muore Caterina Ciurleo

Caterina Ciurleo, 81 anni, non ce l’ha fatta. Colpita alla schiena da un proiettile vagante durante una sparatoria avvenuta ieri giovedì 23 Maggio 2024, di fronte al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari, nella zona Villaggio Falcone a Roma est, è morta nella giornata di oggi venerdì 24 Maggio al Policlinico di Tor Vergata.

Inizialmente cosciente, Caterina stava per essere trasferita all’Umberto I, ma il troppo sangue perso ha peggiorato la sua condizione. Nonostante una doppia operazione e l’induzione al coma farmacologico, non è bastato. Alle prime ore di oggi, un ulteriore peggioramento ha portato al decesso.

Caterina, originaria di Reggio Calabria, viveva a Roma da anni. Si trovava sulla Smart di un’amica, rimasta illesa, dirette verso via della Riserva Nuova. All’altezza di via Don Primo Mazzolari, uno dei cinque colpi di pistola esplosi dagli occupanti di un’auto ha raggiunto il portellone posteriore della Smart, attraversando la schiena di Caterina e perforandole un polmone.

Era lì per caso, uscita con l’amica per una normale giornata. Viveva a Torre Maura. Un proiettile vagante, forse diretto verso un’altra vettura, le ha tolto la vita. La polizia sta lavorando senza sosta per ricostruire l’agguato finito in tragedia e rintracciare le due vetture sospette: una Golf scura e una Fiat 500 rossa. Finora sono stati recuperati cinque bossoli calibro 380, sparati da un’unica arma.

I bossoli erano di fronte al centro commerciale, confermando che chi ha sparato lo ha fatto senza paura, alle 18 circa, in una zona affollata. Uno dei proiettili ha colpito una vettura in transito, uccidendo la pensionata.

Le prime indagini suggeriscono che gli spari siano partiti dalla Golf. Tuttavia, manca ancora la conferma ufficiale, che potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza ora al vaglio degli inquirenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati