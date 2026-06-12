Spunta un’antica strada romana nel cantiere del termovalorizzatore: stop ai lavori a Santa Palomba

I segreti del sottosuolo romano riemergono proprio sotto i terreni destinati a ospitare l’opera pubblica più strategica e discussa della Capitale.

Durante le complesse operazioni di scavo nel macro-cantiere di Santa Palomba – l’area a ridosso dei Castelli Romani dove dovrà sorgere il futuro termovalorizzatore cittadino – le ruspe si sono dovute fermare di schianto.

Mercoledì 10 giugno, sotto gli occhi dell’archeologo incaricato della sorveglianza preventiva dei terreni, è tornata alla luce un’intatta porzione di antica strada basolata romana.

Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente i protocolli di tutela dei beni culturali. Come imposto dalle severe normative sulla tutela archeologica e in perfetto coordinamento con le istituzioni di controllo, gli operai hanno avviato le delicate procedure di pulizia manuale del selciato.

Un passaggio fondamentale per ripulire i grandi blocchi di pietra lavica dal fango del cantiere e permettere agli esperti di eseguire i rilievi metrici, fotografici e topografici necessari a datare l’arteria stradale.

Il Sopralluogo della Soprintendenza e il Blocco dei Meccanici

La macchina burocratica dei Beni Culturali si è mossa con estrema rapidità per evitare lunghi stalli al cronoprogramma dell’opera.

Nella giornata di ieri, gli ispettori della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SS-ABAP) hanno varcato i cancelli del cantiere di Roma Sud per un sopralluogo ispettivo d’urgenza.

In attesa delle valutazioni scientifiche definitive e delle eventuali prescrizioni conservative che verranno messe a verbale dagli archeologi dello Stato, la direzione dei lavori ha decretato la sospensione precauzionale delle attività di movimentazione terra.

La Nota Ufficiale di Palazzo Senatorio

Il Campidoglio ha voluto gettare immediatamente acqua sul fuoco delle polemiche e dei timori di un blocco totale dell’infrastruttura.

Attraverso una nota ufficiale, l’amministrazione ha precisato che lo stop ai mezzi meccanici interessa “un’area molto limitata e perimetrale” rispetto al cuore del progetto industriale.

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