Stadio della Roma, Abodi accelera: “Progetto avanzato, la prossima settimana in Conferenza Stato-Regioni”

Non capita spesso di vedere una tale sintonia tra Governo e amministrazione capitolina, ma lo stadio a Pietralata sembra aver messo d’accordo tutti.

Il Ministro Abodi durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha promosso a pieni voti l’avanzamento dell’opera, definendo il progetto della AS Roma come “molto avanzato” e pronto per i prossimi passaggi istituzionali.

La svolta politica: il “Sì” dei Ministri

Il passaggio più significativo riguarda l’armonia interna all’esecutivo. Abodi ha rivelato che la proposta ha già ottenuto il concerto di due pesi massimi del Governo Meloni:

Matteo Salvini: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Giancarlo Giorgetti: Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questo “via libera” politico permetterà al progetto di approdare la prossima settimana in Conferenza Stato-Regioni, un passaggio cruciale per armonizzare le competenze locali e nazionali prima dell’apertura dei cantieri.

Il lavoro del Commissario Straordinario

Abodi ha voluto rassicurare anche chi temeva rallentamenti dovuti al silenzio degli ultimi mesi. Il lavoro prosegue “sottotraccia”:

“Anche quando in questo caso le cose non si vedono, comunque succedono. Il commissario straordinario sta continuando a lavorare nel suo ruolo di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici“.

Questo impegno tecnico garantisce che la struttura dello stadio rispetti tutti i requisiti di sicurezza e sostenibilità previsti dalle normative vigenti, preparando il terreno per la posa della prima pietra.

Gualtieri promosso dal Governo

Sorprendono, ma solo fino a un certo punto, le parole al miele per il sindaco Roberto Gualtieri. Abodi lo ha definito “estremamente collaborativo e propositivo”, segno che l’obiettivo comune di regalare alla Capitale (e alla Roma) un impianto moderno e funzionale ha prevalso sulle consuete divisioni di schieramento.

