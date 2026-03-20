Stretta sugli Ultras: pioggia di Daspo dopo Roma-Bologna. Identificati anche i “lanciatori” di petardi

Daspo e indagini in corso: è questo il primo bilancio delle misure adottate dalla Questura di Roma dopo le tensioni registrate nelle ore precedenti alla sfida tra Roma e Bologna.

Sono dieci i provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi firmati dal Questore nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi. I soggetti erano stati intercettati mentre si dirigevano verso la tangenziale, all’altezza di via degli Orti della Farnesina, con il sospetto – ritenuto fondato dagli investigatori – di voler raggiungere e affrontare i sostenitori della squadra avversaria.

Per tutti è scattata la contestazione per il possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. La durata dei Daspo varia da uno a due anni, modulata in base ai precedenti già registrati a carico dei singoli coinvolti.

Nel gruppo erano presenti anche cinque minorenni, che sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Nei loro confronti è stato comunque avviato l’iter per l’adozione delle medesime misure di prevenzione.

Parallelamente, gli accertamenti si sono estesi anche all’interno dello stadio durante la partita. Gli agenti del Commissariato Prati sono riusciti a identificare un tifoso del Bologna ritenuto responsabile del lancio di un petardo nel corso dell’incontro.

Sotto la lente degli investigatori anche altri episodi avvenuti sugli spalti: le immagini del sistema di videosorveglianza dell’Olimpico, gestito dal GOS, hanno infatti permesso di individuare tre supporter giallorossi intenti ad accendere fumogeni.

Le procedure di identificazione sono ancora in corso, così come proseguono gli approfondimenti per risalire ad altri tifosi coinvolti in comportamenti analoghi.

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