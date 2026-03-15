Como-Roma 2-1, profondo rosso al Sinigaglia: Gasperini scivola al sesto posto

La Roma perde ancora, questa volta contro il Como per 2-1, nonostante un buon primo tempo. La squadra di Gasperini tiene bene fino alla pausa, ma crolla nella ripresa, penalizzata anche da episodi arbitrali controversi. Con diversi assenti, tra cui Ndika squalificato, Gasperini schiera la Roma con il consueto 3-4-2-1:

Svilar tra i pali, difesa a tre con Ghilardi, Mancini e Hermoso, centrocampo formato da Celik, Konè, Cristante e Wesley, e Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Malen.

Il Como parte aggressivo e tecnico, sfiorando il vantaggio già al 3’ su corner, ma Ghilardi salva. La Roma passa in vantaggio al 7’: un errore difensivo del Como permette a El Shaarawy di essere atterrato in area, rigore trasformato da Malen. 0-1.

Il Como non molla e continua a costruire azioni pericolose, trovando Svilar sempre pronto, che neutralizza i tentativi di Nico Paz e Caqueret. La prima frazione termina con la Roma avanti ma sotto pressione costante.

Nella ripresa il Como cambia atteggiamento, schierando più uomini in attacco e pressando alto. Al 56’ arriva il pareggio: Douvikas approfitta di un disimpegno difensivo confuso e trafigge Svilar.

La Roma reagisce, ma al 64’ un episodio chiave cambia la partita: l’arbitro espelle Wesley per un fallo inesistente su Diao, lasciando i giallorossi in dieci.

Gasperini prova a correre ai ripari con quattro cambi, ma la squadra non riesce a reagire.

Al 78’ il Como trova il vantaggio definitivo con Diego Carlos, che approfitta di un rimpallo e segna. Gli ultimi minuti sono di totale dominio comense, con Svilar protagonista di qualche intervento e una traversa colpita da Da Cunha.

La sconfitta è la decima in campionato: la Roma si ritrova sesta, a 3 punti dal Como e 2 dalla Juventus, evidenziando una fase di difficoltà dovuta anche agli infortuni e alle assenze dei titolari.

La squadra dovrà rifarsi nell’Europa League, con la sfida di giovedì contro il Bologna, per restare in corsa per la qualificazione europea e ritrovare morale e fiducia.

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