Strage infinita sulle strade di Roma: scontro mortale sulla Colombo, addio a un 61enne

Non si ferma la scia di sangue sulle arterie capitoline. Dopo il dramma di sabato pomeriggio a Colle Prenestino, un’altra tragedia si è consumata nel cuore della notte, intorno all’1:30 di domenica 22 febbraio.

Teatro del sinistro questa volta è la via Cristoforo Colombo, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita in un violentissimo impatto all’altezza della Garbatella.

La dinamica nel cuore della notte

L’incidente è avvenuto sul lungo rettilineo della Colombo, precisamente all’altezza di largo Angelo Fochetti.

La vittima viaggiava in sella a un Honda SH 300 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrata con una Opel Karl condotta da un giovane italiano di 26 anni.

L’impatto non ha lasciato scampo al centauro: nonostante i soccorsi immediati, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare assistenza ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici obbligatori in questi casi.

Indagini e rilievi

Per diverse ore la Cristoforo Colombo è stata teatro dei rilievi scientifici effettuati dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro di entrambi i mezzi, che saranno analizzati per stabilire velocità e traiettorie al momento dello schianto.

Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: dal possibile colpo di sonno a una precedenza mancata, fino all’eventuale alta velocità favorita dalla strada libera nelle ore notturne.

Weekend di sangue: due vittime in poche ore

Con questo decesso sale a due il bilancio dei morti sulle strade romane in meno di 24 ore, dopo lo scontro fatale di sabato pomeriggio tra una Renault Clio e un mezzo dell’Ama a Colle Prenestino.

Una statistica drammatica che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei grandi assi viari della Capitale.

