Tragedia a Colle Prenestino: scontro fatale tra un’auto e un mezzo Ama, muore una donna
Sul posto le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro
Un sabato di sangue sulle strade della Capitale. Nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di una donna a Colle Prenestino.
L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle 14:00 all’altezza di via Baselice, coinvolgendo una Renault Clio e un automezzo pesante dell’Ama.
Lo schianto e i soccorsi
Secondo le prime ricostruzioni, la vettura e il mezzo per la raccolta dei rifiuti si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.
Per la donna che viaggiava a bordo della Clio non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti prontamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sotto shock e feriti i conducenti dei due mezzi coinvolti, entrambi trasportati d’urgenza in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti di rito e ai test tossicologici previsti in caso di incidenti mortali.
Traffico e rilievi
Per permettere i rilievi scientifici e la messa in sicurezza dell’area, la via è stata immediatamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cannaroli e via Baselice.
Sul posto sono al lavoro le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e a gestire la pesante congestione veicolare che sta interessando tutto il quadrante di Roma Est.
La strada rimarrà interdetta fino al completamento delle operazioni dell’Autorità Giudiziaria e alla rimozione dei veicoli incidentati.
