Stranezze di città: quattro cassonetti sulla ciclabile del V Municpio

Nella mia passeggiata cicloturistica del mattino sono passato in viale Palmiro Togliatti, quartiere Quarticciolo, sul lato che porta a Centocelle.

Ho “incrociato” una campana per la raccolta vetro e quattro cassonetti dell’immondizia ben posizionati sulla “rischiosa” pista ciclabile del V Municipio, in viale Palmiro Togliatti all’incrocio con via dei Gelsi.

Sul viale, direzione via Casilina, c’è un cartello stradale che indica la corsia per le biciclette, prima dei contenitori AMA; ci sono, o sono rimaste, le strisce di vernice sbiadita di pista ciclabile sotto i contenitori AMA, e a dire il vero c’è anche dell’altra segnaletica sbiadita sull’asfalto, sempre sotto i secchioni AMA, come da foto allegata.

Sarebbe opportuno che l’ufficio preposto del V Municipio facesse una verifica, per poi decidere se è corretto il segnale stradale verticale che indica la corsia per le biciclette o se è corretto lo stazionamento del contenitore di vetro e dei secchioni dell’immondizia, con le biciclette che devono spostarsi sulla sede stradale dove transitano le automobili.

