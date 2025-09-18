Tangenziale: notte di chiusure su viale di Tor di Quinto

Tra le 20.30 di questa sera, mercoledì 17 settembre, e le 6 di domani, giovedì 18, è in programma la chiusura delle rampa che, percorrendo viale di Tor di Quinto verso il raccordo, porta sulla Tangenziale-via del Foro Italico direzione Salaria.

Sarà chiusa anche la rampa che dalla Tangenziale direzione Salaria permette l’immissione su viale di Tor di Quinto, sempre carreggiata verso il Gra.

Le chiusure si rendono necessarie per dar spazio ai lavori giubilari di manutenzione della pavimentazione stradale di viale di Tor di Quinto.

L’intervento è a cura del dipartimento capitolino Lavori pubblici. Aggiornamenti su romamobilita.it .

