Taxi a Roma: più licenze e tariffe vantaggiose per migliorare il servizio

L’Autorità di Regolazione Trasporti ha pubblicato il suo parere sul futuro bando taxi del Comune di Roma, che dovrebbe essere rilasciato entro luglio. Nonostante alcune precisazioni, l’Art ha accolto positivamente il bando proposto dal Campidoglio, ma sollecita ulteriori miglioramenti.

Il bando prevede il rilascio di 1.000 nuove licenze a titolo oneroso, con tariffe di 73.000 euro per le licenze ordinarie e 58.400 euro per quelle destinate al trasporto di persone con mobilità ridotta. Tuttavia, secondo l’Art, potrebbero essere necessarie ancora più licenze per soddisfare la domanda effettiva.

Tra le raccomandazioni dell’Art c’è quella di incrementare le attività di controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei tassisti e di ridistribuire le aree di stazionamento per garantire una migliore copertura territoriale del servizio. Inoltre, si auspica l’adozione di una Carta della Qualità del Servizio Taxi.

L’Art suggerisce anche di utilizzare i proventi delle nuove licenze per migliorare i servizi di trasporto pubblico non di linea e per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio. È fondamentale incentivare l’utilizzo di tassametri dotati di GPS per monitorare la posizione dei veicoli in tempo reale.

Tra le novità più significative proposte dal Comune ci sono l’introduzione della “corsa minima” per rendere più convenienti le corse brevi e la trasformazione delle tariffe predeterminate in “tariffe massime garantite”.

Infine, è necessario che il tariffario sia disponibile anche in lingua inglese e pubblicato nei luoghi di maggiore richiesta del servizio taxi e sul sito internet del Comune.

In breve, Roma si prepara a un’importante rivoluzione nel settore dei taxi, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti.

