Taxi a Roma: scontro tra Comune e sindacati sui nuovi turni

Si accende lo scontro tra Campidoglio e tassisti. La decisione di Roma di modificare temporaneamente i turni delle “auto bianche” per far fronte all’aumento della domanda ha innescato la dura reazione delle organizzazioni sindacali, che parlano di una misura imposta senza confronto e destinata a scaricare sulla categoria le criticità del sistema dei trasporti.

Il provvedimento, promosso dall’assessorato alla Mobilità guidato da Eugenio Patanè, introduce una maggiore flessibilità nell’organizzazione del servizio. In particolare, sarà consentito ai tassisti anche nei giorni di riposo di mettersi alla guida, ampliando di fatto la disponibilità di vetture in città durante i periodi di maggiore affluenza.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore in due finestre temporali: dal 1° maggio al 27 luglio e dal 29 agosto al 2 novembre. Previsto inoltre il rientro in servizio delle licenze temporaneamente inattive e la possibilità di estendere i turni nei fine settimana e nei giorni festivi fino a un massimo di dieci ore.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di gestire al meglio i flussi turistici e i grandi eventi previsti nel corso dell’anno, ma la risposta della categoria non si è fatta attendere.

Le sigle sindacali, tra cui Usb, Uritaxi e Fast Confsal, contestano sia il metodo sia il merito del provvedimento. Nel mirino, l’assenza di un confronto preventivo e la mancata revisione delle tariffe, ritenuta indispensabile alla luce dell’aumento dei costi di gestione.

La tensione sfocerà in una manifestazione già annunciata per il 5 maggio. I tassisti si ritroveranno in piazza Bocca della Verità per poi dirigersi in corteo verso il Campidoglio, portando in piazza una serie di rivendicazioni che vanno oltre la questione dei turni.

Tra le richieste, maggiore incisività nel contrasto all’abusivismo nel trasporto non di linea, interventi sulla concorrenza rappresentata da Ncc e piattaforme digitali, e una regolamentazione più stringente dei servizi turistici alternativi, come i golf cart. Sullo sfondo resta anche il nodo dei collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino, da tempo al centro delle criticità segnalate dalla categoria.

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