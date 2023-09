Tentato furto nella scuola di Tor Tre Teste

Nella notte tra il 3 e 4 settembre grazie alla fattiva collaborazione delle forze dell’ordine del territorio è stato sventato un tentativo di furto nel plesso della scuola secondaria dell’I.C. Olcese di Largo Chieregatti 10.

Quanto è importante la presenza nel territorio delle forze dell’ordine.

A fine luglio 2023, agenti della sezione volanti in azione a via Viscogliosi, Tor Tre Teste, hanno notato quattro persone che stavano cercando di rubare la marmitta catalitica di un’auto in sosta. I poliziotti hanno bloccato un uomo intento ad asportarla.

Nelle vie adiacenti i poliziotti hanno bloccato altra autovettura con a bordo un’altra persona e all’interno di una tasca portaoggetti della macchina sono state rinvenute lame per metallo e altri attrezzi utili allo scasso.

Attestati ambedue gli uomini.

Nella notte del 7 maggio 2023 è stato arrestato uno dei responsabili dei ripetuti furti avvenuti nella scuola dell’I.C. Olcese, dove gli atti vandalici e i furti avevano spesso reso difficile la quotidianità nelle scuole ripetutamente colpite.

Il Comando Compagnia Roma Casilina e la Stazione Tor Tre Teste hanno portato a termine la brillante operazione.

“Salvaguardare la scuola, si esprimeva e si esprime cosi il dirigente scolastico prof. Giammarco Amoroso, che vuol dire investire nel futuro della nostra società, e un grazie particolare alle forze dell’ordine che stanno facendo un lavoro meraviglioso per tutti noi”.