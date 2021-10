Teresa Maria Di Salvo è il nuovo presidente del IX municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 9.

Teresa Maria Di Salvo candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 58,77% mentre il candidato del centrodestra Massimiliano De Juliis si è fermato al 41,23%.

Come voti in assoluto Di Salvo ne ha raccolti 38.061, molti in più rispetto ai 22.469 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 25.547 a 26.698.

L’affluenza è stata bassa: 41,99%; al primo turno fu il 50,36%.

Commento al voto

Grazie, semplicente grazie a tutti!

Oggi ha vinto una visione di Roma e un’idea di futuro.

Sento una grande responsabilità che condividerò con Roberto Gualtieri e tutte le donne e tutti gli uomini che mi affiancheranno sul territorio. Perché faremo quello che abbiamo promesso di fare.

Sono stati giorni di campagna elettorale intesa ma sempre rispettosa e di questo ringrazio Massimiliano De Juliis.

Teresa Maria Di Salvo