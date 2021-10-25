Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del IX municipio
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 9 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
Teresa Maria Di Salvo è il nuovo presidente del IX municipio
Lista Civica Gualtieri
ROBERTO BAIOCCHI 42
GIULIA MARROCCHINI 139
EDMIR BINOSHAJ 1
ALESSANDRA BAILETTI 0
MASSIMILIANO BEZZI 16
FABIO CANALE 0
PRISCILLA DENISE CASSIOLI 0
MARIO CONGI 0
CRISTIAN DAMIANI 0
ARIANNA DENTE 3
VALERIO DI GIACOMO 32
NICOLA MARRO 1
EMANUELA MASTROPIETRO 1
GIACOMO MONTEFALCONE 0
BIANCA MARIA MORI 1
MARCO ROSSI 5
MATILDE SALVUCCI 41
MASSIMO SBARDELLA 1
EMANUELE SBRAGA 2
ANTONIO SOTILLO 92
PATRIZIA SUBISSI 8
Partito Democratico
MANUEL GAGLIARDI 551
PATRIZIA DE VIVO 309
LORENZO ANGELINI 188
LUDOVICA TRANQUILLI 617
LUCA BEDONI 592
ANDREA CARDELLI 58
FABIO ECCA 445
MARCO BERGONZOLI 89
PAOLA RIPANI 88
VALERIA ACAMPORA 168
GIORGIO BARTOLELLI 248
ADRIANO BURGIO 200
FEDERICO CACCIATORI 162
MASSIMILIANO GAROFALO 4
STEFANO GIACCIO 18
GIUSEPPE GRAZIOLI 273
VALENTINA GUANTI 129
GIULIO PIERANNUNZIO 125
CLAUDIA POGGI 145
RICCARDO POMPONI 24
PAOLA VACCARI 241
FRANCESCA ROMANA VECCHIO 294
Europa Verde
DARIO CURTI 13
LILIANA CARTA 17
GIULIO CORRENTE 72
PAOLA ZORNIG POLIDORO 56
MARCO CIMAGLIA 34
FEDERICA PROIETTI 3
ALESSANDRO CEROFOLINI 14
MARIA RITA CONTICELLI 0
PAOLO PATRIARCA 45
RAIKA SIBILIO 25
CARLO CARBOTTI 4
SILVIO ARRIGO 0
ELENA VOCI 17
EMANUELE SAVO 19
GAUDENZIO SALVI 0
ITALO DI GIUSEPPE 0
GIANLUCA GORI 0
KIM ANN CURRIA 0
Sinistra Ecologista
ANDREA GARGANO 150
CARLA STRAPPAFELCI 74
DANILO BORRELLI 250
EMANUELA AMMERATA 2
LUCA BRIZIOLI 59
MICHELA CICCULLI 46
GRAZIA DI CONSIGLIO 69
FEDERICO DI MATTIA 9
ANNA DI NUNZIO 21
MARCO D’IPPOLITI 3
ILARIA GATTO 34
FRANCESCA LAMBERTUCCI 7
SARA PANUCCI 115
RAFFAELLA PERRONE 91
MASSIMO POSCIA 22
ANNA RISOLI 1
PASQUALE RUZZA 31
GIORGIO SALA 65
FRANCESCA VERBICARO 1
Demos
LAURA GIOVANNERCOLE 134
VINCENZO AGLIARULO 16
LUCIA ANTELMI 3
ANTONELLO ARMATO 51
ARIANNA ARRIVAS 2
ANDREA AVELLA 36
SARA BALESTRAZZI 16
WALTER CANDILORO 40
EMANUELA COLETTA 8
GERARDA CONTE 2
BARBARA COSTA 0
CRISTINA CRISTILLI 47
RAFFAELLA DI MARO 54
MIRKO D’ONOFRIO 1
MARTINA FABIANI 0
MARCO IELPO 22
FABIO LIBERATORI 31
DAVIDE MESSINA 44
MANUEL MICONI 0
MICHELA PARISI 5
GABRIELE RIZZI 145
MARINA SCARVACI 2
FRANCO SORICHETTI 3
ALESSANDRO TEDESCHI 0
Roma Futura
GABRIELLA D’AMICO 179
ALESSANDRO ACCIARINO 16
CLAUDIA MARIA DALLA SANTA 30
ROBERTO BRAGALONE 24
FRANCESCA DI LASCIO 110
ANGELO CAPIZZI 41
FEDERICA LORENZI 6
ROCCO CASCIANI 12
MARZIA MARINUZZI RONCONI 35
ANDREA CIPOLLINI 19
ALESSIA PASQUALATO 17
SERGIO FONTANA 34
LORELLA PIPI 10
DAVIDE GALASSO 7
SERGIO MERLINA 19
CORRADO PATANE’ 6
FRANCESCO QUARANTA 12
VICTOR HUGO SANTOS 1
rEvoluzione Civica
MANUELA SAULS 25
ANDREA BORIONI 44
ELISA BASTREGHI 25
ROBERTA SICURANZA 110
CORRADO CERRONI 7
MELISSA VIDETTA 32
GABRIELLA FEMIA 22
EDOARDO RINALDI 5
ANDREA BENEDETTI 1
FEDERICA CARLONI 2
VISSIA PESCE
LUCA SALVIO 1
ANGELA PIPOLI 0
NICOLA ANGELO MONTEFORTE 7
MILA MORANDI 0
MIRELLA SALVI 3
GIORGIA BORIONI 0
EMILIO STURLA FURNO’ 4
FABIO VIDETTA 5
Il Popolo della Famiglia
GIUSEPPE D’ARIA 33
MARIO MANCINI 1
ELISABETTA DEL PO 23
ALESSANDRO BISIGNANO 0
MARIA PASQUA CASU 0
MICHELINA PESCATORI DE LUCA 0
FABRIZIO RICCOBELLI 0
FLORIANA CECCARELLI 0
STEFANO PALLINI 1
Jacqueline Roxana QUIMI CATALAN 1
FAUSTO DESIDERI 0
ROSALIA ANGELA DI PASQUALE 0
MASSIMO DI GREGORIO 0
MONICA PANNACCI 0
EMILIO SASSO 0
STEFANIA CATALANO 0
Riconquistare l’Italia
EROS CHIODI 1
LUCA USAI 1
GIANLUCA DELLA ROCCA 0
MARIA VITTORIA CONTI 3
ROSELLA D’AMARIO 0
ALESSANDRO ABEI 0
CATERINA PALMERI 0
ROBERTA DAMIANI 0
ALESSIO ABEI 0
GUENDALINA MANTICA 0
MARTA ANOJA 8
GIROLAMO FAZZOLARI 0
MANUELA FRANCIONI 0
ANNAMARIA IANTOSCA 0
MARIA ANTONIETTA FALCO 2
ENRICO IAPOCE 0
AGOSTINO ALTOBELLI 2
Liberisti Italiani
ENRICO MARINONI 18
GIORGIO MARINONI 3
TIZIANA LALONI 15
LORENZO DEL GIUDICE 1
MARCO VASSELLI 11
FULVIO DIANA 6
FRANCESCA PENNISI 0
ANTONELLA AURELI 5
SONIA ZUMBAIO 1
STEFANO BERRUTI 0
MARIO SABBATINI 9
PASQUALE MAURIZIO LORIA 0
BEATRICE COCO 0
CRISTIANA CARDARELLI 0
EMANUELE DI VERIO 0
ANNA MARIA BINUTTI 0
ALESSANDRA LUCIANI 0
Partito Comunista
MASSIMO OMBRES 4
CRISTINA ADDONIZIO 1
FEDERICO AMOROSO 1
EMILY BIRO’ 1
GIULIA CATINO 1
CLAUDIA CECCHINI 1
VITTORIO DIVONA 0
FABIO FOCOLINI 4
LAURA FRESU 1
ROBERTO GENTILI 0
MASSIMO GODDI 0
STEFANO MACRI 4
VALERIO MARTINI 1
SONIA MUZZI 0
LUCA PANTELLINI 1
LUIGI PATRIGNANI 1
UGO PICAZIO 0
SIMONE SORRENTINO 5
SONIA TONDI 0
MAURO TOPPI 2
Lega
PIERO CUCUNATO 401
ROBERTA EVANGELISTA 202
FRANCESCO ANTONELLI 19
MATTEO BERNARDINI 53
MASSIMO BLANDINI 51
PIETRO BRIGLIA 176
INCORONATA CARUCCI 110
MAURIZIO CERVO 58
ALESSANDRA CIPRIANI 9
ROBERTO DE COSMI 35
GORIZIA DI FEDE 31
SIMONE FRANZON 7
ILENIA IONA 21
ANTONIO LANZIANO 156
MASSIMO LEUZZI 4
MASSIMO LOSITO 20
MAURIZIO MAGGIO 157
ROBERTO MASSIDDA 15
FRANCESCA MELCHIORRE 5
ILARIA PALLA 172
FABRIZIO POCHIERO 79
MARIA RINALDI 109
GIORGIO SPINELLI 149
ANTONIO TORTOSA 206
Fratelli d’Italia
SIMONE SORDINI 1175
FILIPPO MASSIMO ERRICO 168
GINO ALLEORI 914
WALTER ANTONINI 94
ELENA CARPENTIERI 506
GIORGIO CATENELLI 163
FABIO CAVATAIO 343
MARCO CIOCCOLINI 94
CRISTIANO CIOTTA 176
AGOSTINO COLAPICCHIONI 142
LAURA DE SANTIS 77
ANGELA DENTICO 92
CAMILLA DI MARIO 161
ANDREA MARIA LIGUORI 205
ROBERTA MARINI 74
MONICA MENICHELLI 246
EMANUELE MOLINARO 77
ROBERTA MORICHI 66
LAURA PASETTI 731
ANDRAS RABI 107
RICCARDO RECCHIA 288
FRANCESCA RUFINI 109
FIORELLA TRAMONTANA 339
AMEDEO ZAMPARELLI 425
Forza Italia
MARCELLO ALBANITO 130
MARCO ALUNNI 23
VALERIO AZZOLINI 8
STEFANO BALDINI 28
EMANUELE BELLUZZO 275
DANIELE BONFRATELLO 86
FABIO CARAVA’ 26
CHRISTIAN CHESSARI 20
EUGENIO CONTI 7
CESARE COTICONI 31
DANIELE EPIFANIO 44
PAOLO IZZO 125
DULCE NOMBRE JACOME ZAPATA 16
LUCA LANZI 4
LUCIANA LIBURDI 32
MARIA MADDALENA MANCA 5
IBRAHIM MOHAMED MORSI HUSSEN 22
PAOLA MUSITANO 70
DANIELA LUCIA SALERNO 89
RICCARDO SERINO 54
FEDERICA SURACE 74
MANUELA TROIANI 2
DANILA VENTURINI 20
MARIA VITTORIA ZANNINI QUIRINI 13
Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma
ALESSIA APICE 12
ALESSANDRO BALLI 7
MARCO BARRACCA 5
BRIGITTE CARBONARI 2
MARCO DI TOMMASO 7
SERENA LECCA 3
SONIA LEONE 42
MASSIMO MANUCCI 9
GIUSEPPE NARDUCCI 0
GIOVANNA SATTA 4
MICHELE SCILLIA 21
FRANCESCA SMURRA 2
EMANUELE GUTIERREZ TOMASSETTI 15
GIUSEPPINA TURCHI 4
MARIA RITA VIRTU’ 14
SHADIA ZAPPI ABU DIAB 4
SALVATORE DONADIO 0
ANGELO PEZZELLA 0
ROBERTO TRIFONE 4
Lista Civica Michetti
ATTILIO ACHILLI 20
GIULIA APICERNI 1
ELEONORA ATTENNI 3
PAOLA AVALLONE 2
ANTONELLO BENCIVENGA 61
MARIA GABRIELLA BRANNETTI 27
ALESSANDRO CAMPANELLA 41
CLAUDIO CELESTRE 40
ELISA CENTINI
GIAN LUCA CESARONI 47
FABIO FILIPPI 16
SONIA GIZZI 0
ROBERTO IANNONE 12
DANIELE MANGIAMELI 22
NICOLA MASSARO 13
MICHELE MIRELLI 33
DANIELA NARCISO 38
MAURIZIO RIVELLI 23
MAURO SANNA 46
ANTONINO SPRIZZI 22
Calenda
EUGENIA AGUILAR JAUREGUI 200
MASSIMO NOZZI 17
FRANCESCO AGLIOTI 130
ALESSANDRO ALOCCI 92
FULVIO BELLASSAI 280
RUGGERO BONGIORNO 156
DONATELLA COLANTONI 45
RAFFAELLO COLOSIMO 249
FERNANDO ANTONIO D’AUTILIA 17
FLORA DECKER 33
PATRIZIA DEITINGER 18
GELTRUDE DONATO 33
LETIZIA FRONTONI 47
FRANCESCA GIANNA 105
MARIA RITA LECCESE 129
MANUELA MELITO 132
LIVIA MUTO NARDONE 111
FRANCESCO NEMESIO 143
ANNALAURA PROSPERINI 135
EMANUELE RICCI 64
DORA RICCI 33
LORENZO SEMERARO 122
SILVIA STECCONI 67
STEFANO MATTIA TAGLINO 10
Noi x il 9 municipio
GIUSEPPE LAVEZZO 7
MAURIZIO SAPORA 10
LORENZO BRIOTTI 11
Monica MARIN 16
DOROTEA MEDICI
ADRIANO TESTA 9
ELENA CECAMORE 9
ENZO FOI 10
MAURIZIO MANCO 3
CECILIA ANDOLFI 15
GIANNI BRUNETTI 8
MARGHERITA ASCIONE 16
CARLO PANTALEONE 7
WILMA PEREZ 14
ORESTE LASPRO 2
VELIA CHIARA LAGHI 3
UGO FRANCESCO SOFIA 3
Lista Civica Raggi
LORELLA SERI 386
ANDREA DE STEFANO 37
SANDRO BOCCIA 37
SIMONA CECI 23
CRISTINA CICIONE 82
LUCA COSTANZA 119
GINO CULTRERA 291
LAMBERTO DAMIANI 31
ISABELLA DEL MANCINI 2
FRANCESCO FRIOLI 82
EMILIA GALIANI 43
ALESSANDRA GUARNACCIA 30
MAELA LENCI 12
VINCENZO LEUTER 118
MARIO NARCISI 12
GIUSEPPE PASSARI 58
JESSICA PIERSANTI 52
ILEANA PULITO 85
FEDERICO VALENTINI 17
PAOLA CERTOMA’ 3
Movimento 5 Stelle
ALESSANDRA CRISTICCHI 85
FRANCESCA VALERIA ANTONINI 56
MARIO BANDINO 18
CLAUDIO BARUCCA 49
SIMONE BERTUGLIA 70
DANIELE BISCHETTI 44
MARCO CERISOLA 92
VIRGILIO INDORANTE 27
SILVIA MAURIZI 33
LETIZIA MISSO 59
MONICA POLESE 25
OMAR ACONE 10
PATRIZIA BIANCO 1
PAOLO de LAURENTIIS 2
LAURA DOMENICI 2
LAURA LUCE 6
VINCENZO MAISANO 26
BIANCA MARIA MARTINELLI 7
ROBERTO VISCIONE 8
Roma ti riguarda Berdini
AHMAD AL AMAD 10
PAOLA BADESSI 42
GIAMMARCO BRUCOLI 3
EMANUELA CHIAPPINI 4
GIOVANNA CINGOLANI 6
PAOLO FALSINI 2
MARIA FEDELE 10
MARCO GEMIGNANI 6
MAURO MAGGI 11
MATTEO MASSIMI 2
OLIMPIA MASTROIANNI 9
GLORIA MARIA PICHARDO ARCE 3
FEDERICO RICCI 1
BEATRICE RIDOLFI 9
STEFANO RUGGIERI 7
GIUSEPPINA TODARELLO 64
EVANDRO ZIJNO 19