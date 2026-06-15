Termini-Centocelle, scatta la riforma dei bus sulla Casilina: potenziate le linee 105 e 409

Prosegue la rivoluzione del trasporto pubblico nel quadrante Est della Capitale.

Da oggi, lunedì 15 giugno, entra in vigore una nuova fase della riorganizzazione della rete di superficie lungo l’asse della via Casilina, un intervento pensato per accompagnare i profondi cambiamenti infrastrutturali che stanno interessando una delle aree più popolose della città.

L’obiettivo è adattare il servizio alle nuove esigenze di mobilità nate negli ultimi anni, tra l’espansione della metropolitana C, la chiusura definitiva della ferrovia Termini-Centocelle e i futuri progetti destinati a ridisegnare il sistema dei collegamenti tra il centro e la periferia orientale.

Tra le principali novità previste da oggi c’è il potenziamento delle linee autobus 105 e 409. La prima, che collega il capolinea di Parco di Centocelle con la stazione Termini, vedrà un incremento delle corse per garantire una maggiore frequenza lungo uno dei corridoi più utilizzati dai pendolari. Rafforzato anche il servizio della linea 409, che attraversa i quartieri Casilina e Tor Pignattara, migliorando i collegamenti interni dell’area.

La riorganizzazione si inserisce in un quadro più ampio di trasformazione del trasporto pubblico locale. La storica ferrovia Termini-Centocelle ha infatti concluso il proprio percorso operativo lasciando spazio al progetto della futura tranvia Termini-Tor Vergata, mentre l’apertura della tratta San Giovanni-Colosseo della metro C ha già modificato le abitudini di spostamento di migliaia di cittadini.

A questo si aggiunge la futura realizzazione della stazione ferroviaria Pigneto, destinata a diventare uno dei principali nodi di interscambio della Capitale.

Tra le novità già operative figura la linea 104, entrata in servizio il primo giugno. Il nuovo collegamento mette in rete due importanti fermate della metro C, Parco di Centocelle e Malatesta, attraversando via Casilina e via dell’Acqua Bullicante.

Il percorso consente inoltre di raggiungere facilmente le linee tramviarie della Prenestina, offrendo nuove possibilità di interscambio per residenti e lavoratori.

Attualmente la linea è attiva nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 21. Dal prossimo 21 giugno il servizio sarà esteso anche alle giornate festive, ampliando ulteriormente le opportunità di spostamento nel quadrante.

Novità anche per gli utenti che viaggiano nelle ore di maggiore affluenza. Sono infatti state introdotte corse aggiuntive della linea 105L, operative dal lunedì al venerdì nelle fasce di punta del mattino e del pomeriggio.

Il servizio collega Parco di Centocelle alla zona del Pigneto, rafforzando il percorso della linea 105 e aumentando la capacità di trasporto nei momenti di maggiore richiesta.

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