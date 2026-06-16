Terrore a Colli Aniene: furgone-ariete contro la vetrina di una gioielleria. Nella notte a fuoco un ristorante

Un risveglio da incubo, nel cuore della notte, scandito dal boato delle lamiere accartocciate e dal crepitio delle fiamme.

È stata una notte di altissima tensione quella vissuta tra domenica e lunedì 15 giugno a Colli Aniene, periferia est della Capitale, dove una banda di professionisti del crimine ha tentato di svaligiare una nota gioielleria di viale Battista Bardanzellu utilizzando la tecnica della “spaccata” con un furgone-ariete.

Il colpo, studiato nei minimi dettagli, è però fallito grazie ai sistemi di protezione passiva del locale, costringendo i banditi a una fuga disperata a piedi un istante prima dell’arrivo delle gazzelle dell’Arma.

L’Assalto delle 5 del Mattino e il Furgone ancora Acceso

Erano le 4:50 circa quando i residenti delle palazzine adiacenti sono stati buttati giù dal letto da un rumore sordo.

I malviventi, dopo aver rubato un furgone cassonato, lo hanno posizionato in retromarcia lungo viale Bardanzellu e hanno premuto l’acceleratore a tavoletta, scagliando il mezzo contro l’ingresso della gioielleria.

L’impatto devastante ha letteralmente sventrato l’infisso esterno e la prima vetrata principale. Il piano dei ladri è però andato in fumo subito dopo.

La seconda barriera di protezione interna (una grata d’acciaio cementata nel muro) ha infatti assorbito il colpo senza cedere di un millimetro.

Capito che non c’era più tempo e che i sistemi d’allarme collegati alle centrali operative stavano già squillando, i banditi hanno tentato un ultimo disperato assalto a mano: hanno estratto un pesante piccone dal cassone per scardinare la grata ma, di fronte alla resistenza del ferro, hanno abbandonato gli attrezzi e il furgone – lasciato con il motore ancora acceso in mezzo alla carreggiata – dileguandosi a piedi nelle stradine interne del quartiere.

Incendio al Ristorante e la Psicosi nei Gruppi Social

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza insieme ai militari del Nucleo Radiomobile, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi scientifici sulle impronte digitali lasciate sul piccone e nell’abitacolo del mezzo.

Ma la notte di viale Bardanzellu era stata già segnata, poche ore prima, da un altro grave episodio di cronaca.

A brevissima distanza dalla gioielleria, un violento incendio ha avvolto e carbonizzato gli arredi esterni e le strutture del dehors di un ristorante.

Le immagini delle fiamme alte nel buio hanno fatto immediatamente il giro delle chat WhatsApp e dei gruppi Facebook, scatenando la rabbia dei residenti.

L’Allarme

Il quartiere è esasperato. Nelle ultime settimane si è registrata un’escalation di spaccate e atti vandalici. Solo pochi giorni fa, i ladri avevano pesantemente ripulito il noto ristorante “Il Peperoncino”. I commercianti chiedono ora un tavolo urgente in Prefettura per ottenere il pattugliamento fisso dell’area nelle ore notturne.

Al momento gli investigatori dell’Arma mantengono il massimo riserbo sulle indagini.

Le telecamere di videosorveglianza della gioielleria e degli istituti di credito della via sono state sequestrate e sono al vaglio per identificare la targa del furgone e i volti della banda dell’ariete.

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