Tessere Atac, gratuite per over 70 con redditi bassi

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che consente ad Atac di emettere tessere gratuite in favore di cittadine e cittadini ultrasettantenni residenti a Roma con reddito ISEE inferiore a 15mila euro, per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico di Atac e periferiche sul territorio capitolino.

“Grazie all’approvazione di questa delibera – spiega l’Assessore alla Mobilità Patané – l’amministrazione conferma le agevolazioni per viaggiare sui mezzi pubblici a beneficio degli ultrasettantenni con redditi bassi. Una misura che, da un lato, incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico e, dall’altro, aiuta i cittadini over 70 con redditi bassi in un momento storico di particolare difficoltà”.