Tivoli: Bertucci (Fd’I), buon lavoro alla giunta del sindaco Innocenzi

“Buon lavoro al sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ed alla giunta che ha nominato, una squadra di alto livello che avrà il compito e la responsabilità di riportare la città ai livelli che le competono, intervenendo sul turismo, sul commercio, sui servizi ai cittadini e sulla sicurezza. I miei migliori auguri, in particolare, al neoassessore Clizia Lauri, eletta in consiglio comunale con Massimiliano Asquini nella lista di Fratelli d’Italia, entrambi da me sostenuti: per lei le deleghe allo Sport, Turismo, Attività produttive, Rapporti con il Tribunale.

Intendo ringraziare entrambi per il grande impegno profuso, e con loro anche Angelo Marinelli, anche lui consigliere comunale del nostro gruppo, e Gianni Urilli, che hanno condiviso la scelta di Clizia Lauri in giunta e l’intero nostro progetto politico territoriale: il ringraziamento più grande va infine a tutti gli elettori tiburtini che hanno reso possibile questo importate risultato raggiunto.

La Regione è e sarà al fianco dell’amministrazione comunale tiburtina, sono certo che saranno cinque anni di buona amministrazione e buona politica”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙