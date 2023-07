Tor Tre Teste, da bomboniera a quartiere dimenticato dal Sindaco

Abito a Tor Tre Teste dal 1989 ma ultimamente quando mi affaccio alla finestra non riconosco più il mio quartiere.

Giro per le strade e mi pervade una tristezza infinita: prima Tor Tre Teste era una bomboniera, un’oasi bella e tranquilla in un mare di periferie; ora invece siamo abbandonati a noi stessi: immondizia ovunque, strade sporche, marciapiedi non percorribili per il verde spontaneo, il parco tagliato alla bene e meglio, nessuna rifinitura vicino alle staccionate e vicino agli alberi che tra poco, con il caldo, seccheranno.

Via Tovaglieri è la parte del quartiere messa peggio, con buche enormi, la strada che non vede una spazzatrice da troppo tempo, lampioni spenti da un mese nell’indifferenza di un Sindaco fantasma.

Gualtieri non ricorda forse che nel nostro quartiere è stata costruita nel 2000 la Chiesa simbolo del Giubileo, dove ogni anno centinaia e centinaia di turisti vengono in visita, aspettando l’autobus (una sola linea, il 556) per oltre mezz’ora sotto il sole cocente o la pioggia battente in quanto ci sono le pensiline giusto ad un paio di fermate, non considerando la difficoltà nel reperire i biglietti Metrebus che sono venduti da due soli esercenti.

Abbiamo aiuole da potare da mesi in via Viscogliosi, che rendono difficile la guida e il parcheggio, le scale che da via Olcese portano a Via Viscogliosi, causa l’erba alta, sono il regno incontrastato di topi enormi, la pista di pattinaggio che è inutilizzabile sempre per l’erba alta e i secchi gialli per la raccolta di abiti usati che vengono puntualmente scassinati con abiti sparsi in ogni dove.

Anche il ponte sulla Prenestina bis grida vendetta: è stato lasciato senza recinzioni di sicurezza ma solo con rimasugli di cantiere, per finire a via Targetti, anche questa piena di verde spontaneo…

Non si salva nessuno e nessuna via!

È veramente desolante ormai girare per Tor Tre Teste e guardarsi intorno, ripensando a quanto era bello il nostro quartiere fino a qualche anno fa.

Le fotografie sono state scattate il 3 luglio 2023 (se al Sindaco, all’assessore all’ambiente del Comune, al presidente del V municipio o all’assessore all’Ambiente municipale, oppure ai quattro consiglieri municipali che pure vivono nel quartiere, ne occorrono altre ne abbiamo in quantità). E poi mensilmente Abitare A aggiorna sui vari aspetti negativi presenti nel quartiere (è sufficiente digitare sulla casella “quartieri” sotto la testata e poi cercare “Tor Tre Teste” e appariranno articoli e foto in quantità). C’è solo l’imbarazzo della scelta su quali aspetti degradati intervenire. Buon lavoro!