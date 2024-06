Torna Corpo Libero – Festa della danza di Roma

Per partecipare basta presentarsi il loco all’orario di inizio.

Laboratorio di improvvisazione corporea, disegno e acquerello per bambini e ragazzi (+11 anni).

Tenendo a mente i fitti disegni di Leonardo sul corpo umano, su alberi e radici, si può immaginare un foglio bianco dove viene abbozzato un paesaggio in cui trovare analogie e differenze tra il corpo umano, un elemento architettonico e una pianta.

La programmazione toccherà ogni angolo della città mettendo in dialogo luoghi iconici del centro con altri più decentrati, tra questi la Biblioteca Collina della Pace e la Biblioteca Galline Bianche.

martedì 11 giugno dalle ore 17.30 alle 18.10

Lucrezia Gabrieli – Music what’s in you?

Performance che vuole essere un viaggio musicale e danzato fra epoche e generi, alla ricerca dell’essenza dell’amore… forse nascosta nella Musica.

Ideazione: Lucrezia C. Gabrieli; performer: Lucrezia C. Gabrieli, Martina D’Oro.

dalle ore 18.20 alle 19.50

Lucrezia Gabrieli – Passing through my rainbow

Un laboratorio di improvvisazione corporea e disegno e acquerello per bambini e ragazzi (+11 anni). Per partecipare basta presentarsi in loco all’orario di inizio.

