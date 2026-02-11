Torpignattara, paura in pieno giorno: aggredita mentre passeggia con il cane

Ancora violenza nelle strade della Capitale. A pochi giorni dall’aggressione denunciata a San Lorenzo, un nuovo episodio scuote Roma Est.

Nel pomeriggio del 5 febbraio scorso, in via Bartolomeo Malfatti, traversa di via dell’Acqua Bullicante, una donna di 47 anni è stata colpita al volto con un pugno che le ha provocato la frattura dello zigomo e del setto nasale.

La vicenda è emersa nelle ultime ore, dopo la denuncia formale presentata ai Carabinieri.

Erano circa le 16 quando la donna stava rientrando a casa. Lungo la strada ha incrociato tre persone: una donna, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica e un rider.

Nessuno scambio di parole, nessun contatto. Ma pochi istanti dopo, secondo quanto ricostruito dalla vittima, la donna del gruppo le si sarebbe scagliata contro.

Prima gli insulti, poi le minacce. Infine il colpo, sferrato in pieno volto con violenza tale da farla crollare a terra. «Ho gridato chiedendo aiuto, invocando i Carabinieri, ma nessuno è intervenuto», avrebbe raccontato la 47enne.

Solo dopo essere riuscita a rialzarsi avrebbe trovato riparo raggiungendo la fine della via, dove alcuni residenti l’hanno soccorsa.

Trasferita d’urgenza in ospedale

La donna è stata accompagnata inizialmente all’ospedale Vannini e successivamente trasferita al Policlinico Umberto I per accertamenti specialistici.

I medici hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e dello zigomo, con una prognosi di 30 giorni.

Ora le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno lavorando per identificare le tre persone indicate nella denuncia e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

«Qui è terra di nessuno»

L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza nel quadrante di Torpignattara. Il Comitato Ex Borghetto degli Artigiani parla di un contesto segnato da criticità croniche. Via Malfatti viene descritta come un’area dove spaccio, consumo di stupefacenti e atti vandalici sarebbero ormai all’ordine del giorno.

I residenti denunciano una situazione di degrado persistente e chiedono un rafforzamento dei controlli. «La violenza non nasce dal nulla. Ignorare il degrado significa accettarne le conseguenze», afferma il comitato, sollecitando un intervento immediato delle istituzioni.

Intanto, mentre proseguono gli accertamenti investigativi, resta l’immagine di un’aggressione consumata in pieno giorno, in una strada trafficata, davanti a passanti che — secondo il racconto della vittima — non sarebbero intervenuti.

