Torpignattara. Questura vieta la manifestazione di Forza Nuova al Parco Giordano Sangalli

Il Questore di Roma ha vietato lo svolgimento della manifestazione itinerante indetta da Forza Nuova per il 6 dicembre all’interno del Parco Giordano Sangalli.

L’iniziativa, annunciata solo nei giorni scorsi sui social network, è stata formalizzata in Questura troppo tardi rispetto ai termini richiesti dalla normativa.

La comunicazione tardiva ha reso impossibile conciliare la manifestazione con un altro evento già preavvisato nello stesso spazio da un gruppo con posizioni ideologiche contrapposte a quelle del movimento di estrema destra.

Secondo le autorità, anche eventuali orari sfalsati non avrebbero garantito la sicurezza: il rischio di sovrapposizione tra fasi di afflusso e deflusso dei due gruppi avrebbe potuto compromettere l’ordine pubblico.

Il provvedimento notificato dal Questore indica comunque la possibilità di esercitare il diritto a manifestare in modalità alternative, a condizione di rispettare i tempi di preavviso previsti e le valutazioni di sicurezza richieste dalle autorità competenti.

