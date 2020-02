Torre Gaia, agli anziani immobile confiscato alla mafia

A Torre Gaia, nella periferia est di Roma, sarà aperto un cohousing per persone anziane in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. I lavori sono già in corso. L’appartamento sarà ristrutturato e arredato con fondi europei.

L’obiettivo è garantire nuove strutture per proporre alle persone anziane formule di ospitalità di dimensione familiare in cui poter avere più autonomia e autodeterminazione.

L’intera operazione di riorganizzazione del sistema di accoglienza delle persone anziane coinvolge, ad oggi, 9 immobili, con una previsione di circa 300 posti disponibili entro il 2021.