Tragedia sul lavoro a Ostia: l’operaio morto è Daniele Bellisari

Un ennesimo nome va ad allungare la scia di sangue nei cantieri edili del litorale romano, trasformando un intervento di manutenzione ordinaria nell’ennesimo dramma della sicurezza sul lavoro.

Si chiamava Daniele Bellisari, aveva 46 anni ed era residente a Cisterna di Latina, l’operaio deceduto nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, a seguito del terribile incidente verificatosi in via Antonio Forni, ad Ostia.

La notizia del decesso ha suscitato immediata sconcerto e cordoglio nella comunità pontina, dove l’uomo era conosciuto ed stimato da colleghi e concittadini.

Il quarantaseienne lavorava per conto di una ditta edile impegnata nei lavori di ristrutturazione della facciata esterna di un edificio residenziale.

Secondo i primi riscontri investigativi, l’operaio si trovava sospeso all’interno del cestello di un elevatore agganciato al braccio meccanico di un autocarro insieme ad un secondo lavoratore.

Improvvisamente, per ragioni al centro degli accertamenti giudiziari, la struttura portante in acciaio ha subito una cedimento strutturale, collassando su se stessa.

La caduta da cinque metri ed il miracolo del secondo operaio

L’impatto con il suolo si è rivelato letale e non ha lasciato margine di manovra ai soccorritori:

Il volo fatale: A causa del cedimento improvviso del braccio meccanico, Daniele Bellisari è stato scaraventato nel vuoto da un’altezza stimata intorno ai cinque metri.

L’urto violento sull’asfalto ne ha cagionato il decesso istantaneo, rendendo vana ogni manovra di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Il superstite: Sorte opposta è toccata al secondo operaio presente all’interno del cestello al momento del collasso. L’uomo è riuscito a rimanere agganciato o ad attutire l’impatto, uscendo miracolosamente quasi incolume dall’incidente.

Inchiesta per omicidio colposo: riflettori sulla manutenzione della gru

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri territoriali unitamente agli ispettori dello Spresal, il servizio della Asl deputato alla vigilanza ed alla prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli organi d’inquisizione hanno posto sotto sequestro l’area di cantiere, il mezzo meccanico ed il braccio snodabile collassato.

Le verifiche tecniche si concentreranno sullo stato di manutenzione dell’autogrù, sulla revisione dei bracci idraulici e sulla corretta applicazione delle procedure di ancoraggio e contenimento dei rischi all’interno del cantiere, al fine di individuare eventuali responsabilità per omessa vigilanza o violazione delle norme antinfortunistiche.

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