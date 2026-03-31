Tramviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata. Caliste e Lostia: “Un cambio di passo per il quadrante est”

“Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione della gara per la nuova linea tramviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata e gli avanzamenti del nodo del Pigneto: interventi attesi da anni che segnano un cambio concreto per la mobilità del territorio. Il lavoro portato avanti dall’Assessore capitolino ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Eugenio Patanè, sta producendo risultati tangibili e nel rispetto dei tempi su opere strategiche per Roma e per il nostro Municipio. Ringraziamo inoltre il Sindaco Roberto Gualtieri per il sostegno e l’impegno costante nel promuovere progetti di mobilità sostenibile. La nuova metrotranvia rappresenta un’infrastruttura chiave per collegare in modo rapido ed efficiente il centro con il quadrante est e il polo di Tor Vergata, offrendo un’alternativa reale al mezzo privato e contribuendo a ridurre traffico e inquinamento.

Nel frattempo, procedono speditamente i lavori per la realizzazione della tranvia lungo via Palmiro Togliatti, un’opera fondamentale per potenziare la rete di trasporto pubblico nel Municipio V. Allo stesso tempo, i progressi sul nodo del Pigneto rafforzano l’integrazione tra ferrovia, metropolitana e linee regionali, creando un sistema di scambio fondamentale per i cittadini. Si tratta di interventi che non solo migliorano gli spostamenti, ma contribuiscono anche alla riqualificazione urbana, con nuovi spazi pubblici e funzioni per il quartiere. Il volto della mobilità nel Municipio V sta cambiando in modo significativo, con una rete più connessa, moderna e sostenibile”. Lo dichiarano il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’Assessora municipale ai Lavori Pubblici, Maura Lostia.

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