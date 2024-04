Trasporto pubblico, presentati 15 nuovi bus ibridi da 18 metri

Presentati alla stampa nel pomeriggio di oggi Mercoledì 24 Aprile 2024 15 nuovi bus ibridi da 18 metri dei 110 che arriveranno entro il Giubileo.

La fornitura è composta complessivamente da 110 autobus Mild Hybrid, diesel Euro 6, ed è stata finanziata attraverso i fondi per il Giubileo 2025. Le vetture saranno collocate presso gli stabilimenti di Tor Sapienza e di Grottarossa.

L’appalto affidato a Solaris Italia prevede anche il full service manutentivo per una durata di 10 anni. L’importo totale dell’investimento per l’acquisto è di 46.5 milioni di euro, dei quali 42 milioni finanziati attraverso i Fondi Giubileo e 4.5 milioni da Atac, oltre all’importo relativo al full service, in carico ad Atac, pari a circa 23 milioni di euro.

Oltre alle 15 vetture presentate oggi, le restanti verranno consegnate nel periodo compreso tra maggio e settembre 2024 e andranno gradualmente a sostituire l’attuale flotta Citelis da 18 metri (età media vetture 10 anni).

