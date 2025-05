Triangolare tra le squadre delle parrocchie Tor Tre Teste, La Rustica, Tor Sapienza

«In un’atmosfera di amicizia e cordialità, buona la prima. Un bravo a tutti i ragazzi che hanno messo il loro spirito calcistico al servizio delle comunità che rappresentavano. Complimenti a tutti, agli organizzatori in particolare a Gabriele, alle autorità intervenute Davide Di Cosmo, Presidente del Consiglio del V Municipio, al Presidente della Commissione cultura e sport Maurizio Mattana, ma soprattutto ai genitori che non hanno fatto mancare il loro sostegno agli atleti. Uno spirito di fratellanza mostrato da tutti e rimarcato dal sempre disponibile Don Domenico Vitulli».

Lo scrive il Comitato di Quartiere Tor Tre Teste Attiva.

