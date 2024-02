Troppo smog in Città: Domenica 25 Febbraio 2024, torna il blocco del traffico

La “giornata ecologica” a Roma con blocco del traffico è un evento programmato durante il quale viene limitato o proibito il traffico di veicoli in alcune aree della città con la sospensione della circolazione per le auto più inquinanti, inclusi i veicoli diesel Euro 6 di nuova generazione, nella “ZTL Fascia Verde”.

Questa volta la quarta di queste giornate è in programma proprio per Domenica 25 Febbraio 2024, dove ci sarà il blocco totale del traffico nella Ztl “Fascia Verde”. Il blocco sarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 e potranno circolare solo alcune categorie di automobili. Il Campidoglio spera che questo basti a migliorare la qualità dell’aria ed evitare il blocco del traffico come accaduto gli scorsi 3, 4 e 5 febbraio. Negli ultimi giorni, infatti, in alcune centraline della Capitale sono stati superati i limiti di Pm10.

Il 16 Febbraio 2024 le centraline di Magna Grecia (54), Cinecittà (51) e Tiburtina (62) hanno sforato i limiti di PM10 nell’arco delle 24 ore di rilevamento. Una situazione che si è verificata anche il 17 febbraio, con le stesse centraline già citate che hanno superato la quota di 50 ug/m3 di polveri sottili in un giorno. Dati allarmanti soprattutto per quanto riguarda la centralina di Tiburtina, arrivata all’8° sforamento dall’inizio del nuovo anno.

Come accade sempre in questi casi, il Campidoglio ha diramato delle raccomandazioni alla cittadinanza, come quella di preferire il trasporto pubblico o di andare direttamente a piedi, e ha ordinato un incremento della presenza della polizia locale nelle zone più critiche della città. Provvedimenti che, evidentemente, non sono serviti.

Ecco perché la prossima domenica ecologica potrebbe salvare i romani da un nuovo blocco del traffico che, dati alla mano, aveva comunque dato dei frutti. Come per le altre domeniche ecologiche, i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o gpl potranno circolare, così come i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-gpl o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive. Via libera anche ai veicoli a benzina classe Euro 6, i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive, i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive.

