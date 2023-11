Tuscolano: Tutto pronto per il contest musicale “PlugNPlay”

Al via il concorso che vedrà sul palco del Chattanooga Saloon di Roma sfidarsi le band emergenti del panorama underground romano.

Partirà domani sera 29 novembre 2023 il contest PlugNPlay dedicato agli artisti e le band emergenti. Creato dall’organizzazione di eventi !Live, grazie alla collaborazione di Edward Marro, proprietario del Chattanooga Saloon, che metterà a disposizione un grande spazio apposito ed un impianto audio professionale per consentire agli artisti in gara di potersi esibire al meglio. L’intera esibizione sarà seguita dal fonico Davidino Mandaradoni e sarà presentata dall’esplosivo Fabrizio Rossi.

“Siamo arrivati alla terza edizione del Contest” ci spiega Maurizio Lotrecchiano di !Live ”che si svolgerà tutti i Mercoledì a partire dal 29 Novembre fino al 20 Dicembre per poi riprendere con l’anno nuovo. Le band selezionate e gli artisti fanno parte dell’underground romano e spaziano tutti i generi, raggiungendo livelli di professionalità molto alti grazie anche all’altra anima di !Live Cristian Di Felice”.

Il metodo di votazione è quello della giuria popolare. Sarà il pubblico, grazie a dei QR Code messi sui tavolini, a decretare il vincitore di ogni serata.Per ogni serata ci saranno 3 band e le prime 2 classificate voleranno dritte alla finale che si terrà il 20 Dicembre prossimo dove si sfideranno a suon di musica le 6 band finaliste.

Fra i premi un evento live per il vincitore al Druso di Ranica (BG) offerto da VaDeMa Music, un’intervista su Radio Carioka e un’intervista su Radio People Fly con trasmissione in rotazione di un brano.

PlugNPlay non è solo un’ottima occasione per i musicisti partecipanti per far conoscere la loro musica, ma è un’occasione per il pubblico di ascoltare il talento di molti artisti della scena musicale underground romana, una scena ricca di fermento artistico e musicale che, purtroppo, sovente non trova canali per emergere.