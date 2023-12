Tutte le iniziative per le feste natalizie a Roma

Ecco qui di seguito, in aggiornamento tutte le iniziative, in occasione delle feste natalizie.

LE LUCI

Come da tradizione, le prime luci di Natale ad accendersi sono state quelle del Tridente.

Natale a Roma, accese le prime luminarie

IL NATALE DEI PICCOLI

6 dicembre – 7 gennaio 2024 | Teatro Argentina | Sala Squarzina

Il rinomato appuntamento del Teatro di Roma con La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli. Ogni incontro sarà un’occasione per stare insieme e connettere i più grandi e i più piccoli seguendo le formule della Grammatica della Fantasia di Rodari.

“Storie di Natale” al teatro Argentina

10 – 29 dicembre | Planetario

Accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium, indagheremo sulla stella più famosa della storia, quella che inseguirono quegli antichi astronomi per raggiungere la piccola e sperduta città di Betlemme.

Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale

8 dicembre – 7 gennaio 2024 | Casina di Raffaello

In programma tanti nuovi laboratori per bambini ispirati al tema delle festività per realizzare decorazioni e personaggi natalizi. Dal 27 dicembre al 5 gennaio al via anche il centro invernale. Prenotazione obbligatoria allo 060608

A Casina di Raffaello è tempo di Natale

9 dicembre | Piazza Navona

Appuntamento sabato 9 Dicembre dalle ore 15 alle 17 a Piazza Navona per decorare l’albero della pace. L’invito è aperto a tutte le bambine e bambini. Verrà messa a disposizione un’area dedicata dove i piccoli potranno apporre disegni e pensieri sul tema della “Pace”.

Un albero della pace a piazza Navona

I MERCATINI

Casette in legno, luci calde e solo prodotti artigianali nei cinque mercatini allestiti nel Municipio I Centro, uno per ogni zona del territorio. Presepi, addobbi natalizi e dolciumi oltre a tante idee per i regali da mettere sotto l’albero.

I mercatini del Municipio I

LE INIZIATIVE IN CITTÁ

Prenderà il via l’8 dicembre la seconda edizione di “Natale in XV”, la rassegna natalizia di Roma Nord.

Per il secondo anno consecutivo tornano gli appuntamenti con i Cori e Gospel di Federcori – Federazione Cori Italiani Chorus Inside e con le iniziative di intrattenimento per bambini con magia e bolle di sapone organizzate da associazioni del territorio.

Natale in XV