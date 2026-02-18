Un bosco didattico a Parco San Sebastiano: 30 tonnellate di CO2 in meno

Dopo il cemento e i binari della Metro C, la Capitale torna a respirare. Nel cuore del Municipio I, tra le Terme di Caracalla e il traffico di via Cristoforo Colombo, è stato inaugurato oggi il nuovo bosco urbano a Parco San Sebastiano, il 14° tassello del progetto “Forest for Rome”.

L’iniziativa, guidata dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, mira a ridurre le isole di calore, abbattere l’inquinamento atmosferico e restituire spazi verdi ai cittadini.

Un polmone verde tra storia e città

L’intervento, presentato dall’Assessora Sabrina Alfonsi e dalla Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, non è solo estetico ma altamente funzionale.

Sono stati piantati 25 alberi e 16 arbusti, che inizialmente assorbiranno circa 100 kg di CO2 all’anno. Quando le piante saranno mature, la capacità di assorbimento potrà superare le 30.000 kg di CO2 annuali.

L’obiettivo è duplice: mitigare le temperature nel quadrante centrale della città e ridurre l’impatto acustico provocato dal traffico, creando un’area di respiro e socialità tra storia e vita urbana.

Il restauro del Viale degli Olmi

Accanto al nuovo bosco, il parco ha visto un intervento di riqualificazione profonda. Il Viale degli Olmi, cuore storico di Parco San Sebastiano, è stato arricchito con 95 nuovi esemplari, alcuni in sostituzione di piante malate, e 40 arbusti lungo i sentieri.

Gli ingressi storici su via delle Terme di Caracalla e via di Porta San Sebastiano sono stati restaurati conservativamente, mentre la pavimentazione del viale sarà rifatta con materiali ecologici e drenanti, per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana e garantire sostenibilità a lungo termine.

Un progetto che guarda al futuro

“Forest for Rome è un piano strategico per migliorare la qualità della vita nella città”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi. “Ogni albero piantato è un piccolo passo verso un ambiente più sano, fresco e vivibile, in grado di integrare la storia millenaria con le esigenze della vita contemporanea”.

