Un bradipo chiamato tram Togliatti

Qualche giorno fa l’assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè ha annunciato che l’appalto per la realizzazione del tram su viale Togliatti da piazza Cinecittà a Ponte Mammolo è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il consorzio stabile Pangea Scarl, in qualità di mandataria, e Sielte Trasporti Srl., Se.Ge.Co Srl e Dsba Srl in qualità di mandanti. I lavori, dicono, dovrebbero durare 18 mesi da settembre di quest’anno.

Non è proprio il progetto del 2006 da Saxa Rubra a Laurentina oggetto di una delibera di iniziativa popolare su cui furono raccolte circa undicimila firme dei cittadini approvata all’unanimità dal Consiglio comunale e promossa da un folto gruppo di Comitati di cittadini, ma almeno dopo quasi vent’anni si inizia a fare qualcosa.

Nella Delibera del febbraio 2006, infatti, si diceva “di impegnare il Sindaco e la Giunta ed in particolare l’Assessore alla Mobilità e l’Assessore con la Delega al Forum Agenda 21 a predisporre entro un mese: − l’avvio di un processo di partecipazione dei cittadini di Roma, ed in particolare di quelli abitanti nel settore della città interessato dalle opere in questione, [….] di impegnare il Sindaco e la Giunta a predisporre, per rendere effettivo questo processo di partecipazione, adeguati strumenti d’informazione e di comunicazione che garantiscano il pieno coinvolgimento dei Comitati e delle Associazioni di quartiere ed Ambientaliste e di tutti i cittadini interessati”.

Come spesso succede a Roma naturalmente niente di tutto questo è stato fatto né dal sindaco Veltroni allora né dalle successive amministrazioni della destra di Alemanno, del centrosinistra di Marino, dei Cinque stelle della Raggi. Oggi un pezzo importante lo fa il sindaco Gualtieri grazie ai fondi del Pnrr che si sono salvati dai tagli di Salvini. E lo fa insieme all’altro intervento su Tram della linea Termini-Vaticano-Aurelio il cui primo tratto, dicono, sarà realizzato fino a Largo Argentina.

Del Tram su viale Togliatti se ne parla dagli anni ’50 da quando pezzi della strada si chiamavano circonvallazione Subaugusta, viale della Botanica, via del Fosso di Centocelle, via Lucera.

La sua importanza strategica per la periferia sudest della Capitale deriva dal fatto che intersecherà tre linee di metropolitana (A, B, C) una di treno la Fl2 (Roma- Guidonia) e il tram la Termini-Tor Vergata, sempre che si faccia.

Mi sono fatto vecchio ad aspettarlo, nonostante tutto spero di vederlo in funzione.