Un futuro per l’ex Colonia Marina: il Lazio investe sulla rigenerazione

La Regione Lazio accelera sulla riqualificazione dell’ex Colonia Marina di Santa Marinella, un gioiello abbandonato affacciato sul mare.

L’obiettivo è chiaro: trasformare questo spazio in una risorsa pulsante per il territorio, grazie a una gestione affidata ai privati attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP).

Questa strategia punta a unire fondi pubblici e investimenti privati per dare nuova vita a una struttura carica di potenziale storico, culturale e turistico.

Primi passi: sicurezza e pianificazione in corso

Per mettere in sicurezza l’area, la Regione ha stanziato 111.361,36 euro (IVA inclusa), affidando i lavori alla società Assisi Green Building srls.

Questi interventi strutturali sono indispensabili per fermare il degrado e preparare il sito alla fase successiva di rilancio.

Contestualmente, è stato affidato un secondo incarico alla società Cantierabili srl, con un budget di 144.692,00 euro, destinato alla gestione tecnica e amministrativa del progetto.

Le attività previste comprendono:

-L’analisi preliminare per definire la strategia di valorizzazione.

-La redazione del contratto di PPP.

-La pianificazione degli interventi di recupero.

– I fondi saranno distribuiti tra il 2024 e il 2026, garantendo una pianificazione strutturata e l’attrattività necessaria per coinvolgere partner privati.

Modello innovativo, ma con dubbi sul futuro

La scelta di coinvolgere privati nella gestione è un segnale forte dell’intenzione di valorizzare un patrimonio dimenticato, rendendolo un polo di attrazione culturale e turistica. Tuttavia, questa decisione non è priva di interrogativi.

Resta da capire quale sarà il livello di accessibilità pubblica della struttura una volta riqualificata e quali saranno le ripercussioni concrete sulla comunità locale.

Con la sua posizione strategica, immersa in uno scenario di grande pregio paesaggistico e storico, l’ex Colonia Marina ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento del turismo laziale.

La sfida sarà garantire che il progetto non tradisca le aspettative della collettività, bilanciando profitto e bene comune.

Trasparenza in primo piano

A sottolineare l’impegno per un processo trasparente, sono stati previsti contributi di 35 euro per ciascun affidamento destinati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Sebbene si tratti di una somma simbolica, è un segnale dell’attenzione dedicata alla correttezza e alla supervisione delle operazioni.

Un’occasione da non sprecare

L’ex Colonia Marina di Santa Marinella rappresenta un’opportunità unica per rilanciare il territorio e valorizzare il patrimonio regionale.

