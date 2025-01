Un sogno lungo 50 anni: la metro A di Roma si espande verso Torrevecchia

Dopo anni di attesa e rinvii, finalmente una notizia che dà speranza a chi vive nelle zone più lontane dal centro: il prolungamento della metro A di Roma da Battistini a Torrevecchia è più vicino che mai.

Il Comune di Roma ha infatti aggiudicato la gara per la riprogettazione di quest’opera, un progetto che risale addirittura al 1973.

Ora, con la Systra SpA, Italferr SpA e Cremonesi Workshop srl incaricate di aggiornarlo, la Capitale spera di vedere finalmente realizzata una metropolitana che da anni è al centro dei desideri di chi vive nelle periferie. Ma attenzione, la strada è ancora lunga!

Un sogno che nasce nel ’73 e prende vita mezzo secolo dopo

La storia del prolungamento della metro A è una lunga attesa. Tutto è cominciato nel lontano 1973, ma solo nel 2005 sono stati fatti i primi studi di fattibilità.

A risollevare le sorti del progetto è stata la Giunta Raggi, che nel 2021 ha inserito l’opera nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

La Giunta Gualtieri, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha poi ottenuto i 5,6 milioni di euro per avviare la progettazione esecutiva.

Ora che la gara per la riprogettazione è stata finalmente aggiudicata, il progetto è realmente in movimento. Ma attenzione: si tratta solo della progettazione, non ancora dei cantieri.

Il nuovo percorso: da Battistini a Torrevecchia, passando per Primavalle

Il percorso del prolungamento, che coprirà circa 2 chilometri, prevede la partenza da Monti di Primavalle, 340 metri dalla stazione di Battistini, e si concluderà con il capolinea a Torrevecchia, in via Piolti de’ Bianchi.

Le nuove fermate saranno:

Bembo Torrevecchia

Non solo metropolitana: sono previsti due parcheggi di scambio. Uno, con 2.100 posti, a Torrevecchia, l’altro, con 450 posti, a Brembo. Un modo per alleggerire il traffico e favorire l’uso del trasporto pubblico.

E non finisce qui: il progetto prevede la possibilità di un ulteriore prolungamento fino a Casal Selce, portando la metro A addirittura fino al Grande Raccordo Anulare.

Le parole della politica: “Un passo fondamentale per Roma”

Il Campidoglio vede questa aggiudicazione come un segnale positivo per il futuro della città.

L’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha dichiarato: “Il prolungamento della metro A è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la mobilità nella Capitale. Non c’è tempo da perdere“.

