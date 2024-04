Unindustria: Cristiano Dionisi nuovo presidente della Piccola Industria

Cristiano Dionisi è stato eletto oggi, con il 98,72 % dei voti, nuovo Presidente della Piccola Industria di Unindustria per il quadriennio 2024 -2028. Dionisi, che subentra a Fausto Bianchi, è stato eletto dall’Assemblea delle Piccole e Medie Imprese che associa circa 1.500 PMI per un totale di circa 25mila dipendenti.

“Le PMI rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale nazionale e regionale. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di rafforzare i settori performanti e, al tempo stesso, riposizionare l’offerta produttiva della regione verso una significativa proiezione internazionale. È necessario altresì investire in formazione manageriale ed accrescere la cultura d’impresa come precondizione per intercettare i nuovi trend e accogliere le esigenze del mercato e fare un uso efficiente delle risorse a disposizione.

Dobbiamo essere in grado di avviare le nostre aziende verso un percorso di rafforzamento patrimoniale e crescita dimensionale, rafforzando le filiere esistenti (e individuandone di nuove) attraverso l’integrazione tra PMI e Grande industria e tra industria e servizi. Tutto questo va fatto nell’ottica della sostenibilità, declinata nei suoi vari aspetti, non ultimo quello della parità di genere.

All’interno di Unindustria, sarà utile continuare a sviluppare il nostro network attraverso iniziative, eventi e progetti in grado di favorire lo scambio di idee e sinergie professionali, anche all’esterno dell’Associazione. Ringrazio infine il mio predecessore Fausto Bianchi, che ha guidato la Piccola Industria in anni davvero complicati: è uno straordinario esempio da seguire, insieme alla sua squadra ha lavorato in maniera davvero egregia, lasciando in eredità un gruppo, quello delle PMI di Unindustria, coeso, forte, rappresentativo”.

La squadra di Cristiano Dionisi è così composta: Oscar Ricci (Presidente Piccola Industria Roma), Gianluigi Raponi (Presidente Piccola Industria Frosinone), Lorenzo Civerchia (Presidente Piccola Industria Latina), Marco Pezzopane (Presidente Piccola Industria Rieti), Simonetta Coccia (Presidente Piccola Industria Viterbo), Roberto Tursini (Presidente Piccola Industria Aprilia), Gianluigi Pezzullo (Presidente Piccola Industria Cassino) e Francesca Guerrucci (Presidente Piccola Industria Civitavecchia).

Altresì l’assemblea ha eletto come membri del Consiglio Direttivo della Piccola Industria i seguenti nominativi:

Lina Barnaba – La Vela Ovest Srl (RM)

Alessandro Bianchetti – Naturally Made of Italy Srl (RI)

Elena Cenci – Team Srl (Civitavecchia)

Paolo Cruciani – Gruppo Gesa Srl (LT)

Cristina Di Serio – Azimut Srl (RM)

Clara Fraticelli – SIT-Società Italiana Trasporti Srl (RM)

Cristiano Galli – Sipav Srl (LT)

Marco Iacobelli – Fuoricittà Srls (FR)

Enzo Mancini – Gelco Spa (VT)

Roberto Miscioscia – Net in Progress Srl (RM)

Guja Reali – Reali Srl (FR)

Sandro Sigismondi – S.A.R.E.P. Srl (FR)

Francesco Tomaselli – Zeta Consulting Srl (FR)

Massimiliano Ulisse – Metis Italia Srl (LT)

Cristiano Dionisi, 41 anni, sposato, 2 figli, è direttore di Sicoi Srl Società Benefit. Dopo la laurea in Scienze politiche ha conseguito un Executive Master in Business Administration presso la Luiss Business School. Dal 2020 è Presidente di Unindustria Civitavecchia e membro del Comitato di presidenza di Unindustria. È stato membro del Consiglio direttivo della Piccola Industria e della sezione Energia di Unindustria, oltre ad essere stato delegato di Unindustria sui temi dell’Economia del Mare.

Sicoi Srl Società Benefit opera dal 1980 nei principali siti industriali italiani, nel settore dei servizi integrati per gli impianti industriali e nell’isolamento navale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati