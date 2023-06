Unisono. A più voci: incontri, spettacoli, laboratori ed altro tra Quarticciolo e Tor Tre Teste

“Unisono – illustra la direttrice artistica Valentina Marini – è il usato in musica per indicare l’effetto di due o più suoni di uguale altezza, anche se di diverso timbro, che eseguono la stessa melodia simultaneamente. Questa pista sonora impregna e guida quest’anno il nostro agire. Levare un coro simultaneo che spezzi il solipsismo, per insufflare luce in un percorso comune che intoni nella sensorialità dei corpi la propria melodia. Accordare voci diverse per sfidare la gravità: quella di fatti, asimmetrie, pressioni e narrazioni che ci precipitano in immobili schermature di resistenze. Danziamo il canto per costruire e immaginare uno spazio plurale, da sentire prima ancora che comprendere, da gioire prima ancora che interpretare.

Ecco allora che al termine unisono, aggiungiamo “a più voci”, non tanto a rimarcare una collettività implicita nel termine, quanto per evidenziare una pluralità che supera di gran lunga la somma delle parti e trova nella radicalità del singolo la forza del totale. Non dunque suoni di uguale altezza a formare una melodia, ma un intreccio di timbri diversi a formare un cammino comune, anche al costo di tradire un’armonia”

Ed ecco i prossimi spettacoli:

30 GIUGNO | ore 19.45 Teatro Biblioteca Quarticciolo STUPOROSA Francesco Marilungo – Körper (IT) Restituzione residenza In collaborazione con Short Theatre

3 LUGLIO | ore 19 Parco Tor Tre Teste VIBES #3 Masako Matsushita (IT)

3 LUGLIO | ore 20 Parco Tor Tre Teste I CARRY, YOU HOLD Olivia Court Mesa (IL) PRIMA NAZIONALE In collaborazione con Ambasciata di Israele in Italia e Le danzatrici en plein air / Compagnia Menhir

4 LUGLIO | ore 19.45 Parco Tor Tre Teste LA MEDIDA QUE NOS HA DE DIVIDIR Qabalum (ES) PRIMA NAZIONALE

4 LUGLIO | ore 20.15 Parco Tor Tre Teste PEZ ESFINGE Elìas Aguirre (ES)

6-7 LUGLIO | ore 19 UNISON Parco Tor Tre Teste Silvia Gribaudi / Zebra (IT) Progetto speciale, creazione per Fuori Programma Festival 6-7 LUGLIO | ore 20 Parco Tor Tre Teste ON / OPUS III Cie Krassen Krastev (CH) PRIMA NAZIONALE

Il 30 GIUGNO – 4 E 7 LUGLIO Parco Tor Tre Teste è programmato il laboratorio LE CLASSIQUE C’EST CHIC 3 classi aperte in forma urbana a cura di Anna Basti (IT)

Il 3 e 6 LUGLIO | ore 18 ESPLORAZIONI URBANE Passeggiate a cura di CentRocelle

Dal 27 GIUGNO > 7 LUGLIO Parco Tor Tre Teste UNISON Silvia Gribaudi Progetto speciale, creazione per Fuori Programma Festival 2 LUGLIO | ore 14 > 20.45 Castel Sant’Angelo CHARACTERS Thomas Alfred Bradley (FR) PRIMA ASSOLUTA VEDUTA > ROMA Michele Di Stefano / mk (IT) PRIMA NAZIONALE In collaborazione con la Direzione Musei Statali della città di Roma