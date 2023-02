V Municipio. Avviso pubblico Consulta municipale per la disabilità

Il V Municipio comunica che da è presente sul sito municipale l’Avviso pubblico relativo alla costituzione della Consulta Municipale per la disabilità.

Di seguito maggiori informazioni.

II Municipio V indice, un avviso pubblico per l’iscrizione all’Assemblea della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità del Municipio V di Roma Capitale da parte di associazioni di promozione sociale, di Organizzazioni di Volontariato e loro reti associative, di singoli cittadini con disabilità o loro familiari. La presentazione delle richieste di adesione dovra avvenire entro entro le ore 12,00 del 22/03/2023. Le richieste, nelle quali dovrà essere specificato quale oggetto “Iscrizione all’Assemblea della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità del Municipio Roma V”, possono essere presentate tramite le seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata indirizzata a protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it;

b) consegnata a mano all’ufficio protocollo del Municipio sito in via di Torre Annunziata n.1;.

A tale scopo vengono richiamate, quali parti integranti e sostanziali della procedura, tutte le condizioni indicate negli allegati approvati con la Determinazione Dirigenziale n. CF/394/2023 del 17/02/2023.

Allegati:

Determinazione Dirigenziale CF/394/2023 del 17/02/2023

Allegato 1) Avviso pubblico

Allegato 2):Domanda Associazioni

Allegato 3): Domanda cittadini

Deliberazione del Consiglio del Municipio V n. 72 del 22/12/2022

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.11 del 03/02/2022