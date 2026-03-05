V Municipio, nuovo Masterplan Ama: più decoro e raccolta intelligente dei rifiuti

Un nome che sembra uscito da un romanzo di fantascienza, ma che sta lentamente cambiando il volto della pulizia urbana nel V Municipio: si chiama Ucronia, il sistema tecnologico di gestione intelligente dei rifiuti che sta portando a un vero e proprio crollo delle segnalazioni per disservizi tra Pigneto, Centocelle e Torpignattara.

Ieri, alla Casa della Cultura “Silvio Di Francia”, il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi hanno presentato il nuovo Masterplan Ama, un piano “chirurgico” che promette di risanare le criticità storiche del quadrante est della città.

“Non più un servizio uguale per tutti, ma un vestito su misura per ogni quartiere”, ha spiegato l’assessora Alfonsi.

Dati già incoraggianti

I primi mesi di sperimentazione (novembre 2025 – febbraio 2026) parlano chiaro: le lamentele dei cittadini sono in picchiata. Al Pigneto il calo è del 3%, a Centocelle del 14%, mentre Torpignattara registra il record assoluto con un -44% nelle segnalazioni.

Le novità operative del 2026

Il Masterplan non si limita ai numeri: prevede interventi concreti che i residenti (sperano) di vedere già nelle prossime settimane.

Tra le principali novità:

La rivoluzione del vetro : nelle zone della movida, a partire dal Pigneto, sono arrivate le prime macchine “mangiavetro”, un sistema premiante che incentiva il riciclo immediato delle bottiglie, evitando cumuli accanto ai cassonetti.

Weekend del decoro : previsti 49 appuntamenti straordinari per la raccolta degli ingombranti nei fine settimana, così che cantine e soffitte possano essere svuotate senza creare discariche abusive sui marciapiedi.

Ecoisole temporanee: nuovi punti di raccolta mobili per rifiuti “difficili” come pile, toner, farmaci scaduti, vernici e solventi, riducendo i viaggi verso i centri di raccolta lontani.

La tecnologia al servizio della città

Il cuore del sistema è la Sala Operativa Ucronia, che grazie a monitoraggio satellitare e algoritmi avanzati permette di sapere in tempo reale quali zone sono sature e dove inviare i mezzi.

“I Masterplan sono strumenti flessibili – ha aggiunto Alfonsi – e si affinano in base ai risultati raggiunti. Con nuovi mezzi e assunzioni recenti, ora possiamo intervenire in modo puntuale.”

Priorità a Centocelle e Torpignattara

L’amministrazione municipale ha confermato che l’attenzione massima sarà rivolta alle aree ad alta densità abitativa.

Per Torpignattara e Centocelle è previsto un potenziamento immediato dei passaggi di raccolta e spazzamento, con un calendario dettagliato degli interventi strada per strada che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

