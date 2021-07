Lo Stabilimento Torre Marina in collaborazione con il Circolo Velico L’Atollo prende parte all’iniziativa nazionale “Dieci mila Vele contro la violenza sulle donne”: una flotta di diecimila vele per cambiare rotta sulla violenza di genere.

Sabato 3 e Domenica 4 Luglio il popolo del Mare dice no alla violenza sulle donne: una flotta di 10.000 vele costeggerà l’Italia issando al vento un nastro rosso per “cambiare rotta sulla violenza di genere”. L’evento è organizzato su tutto il territorio nazionale dall’Associazione Diecimila vele, che già in passato ha promosso e realizzato iniziative di solidarietà e sensibilizzazione sociale e che quest’anno chiama a raccolta in un flash mob sul mare i regatisti italiani a sostegno delle donne.

Quello della violenza sulle donne è, purtroppo, un tema ancora troppo attuale che durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha subito un’ulteriore grave intensificazione. Violenza fisica o psicologica sono le più forti manifestazioni di una discriminazione che si attua sulle donne di tutto il mondo in forme e modi diversi spesso segnando sin dall’infanzia una intera vita. Una violenza che è il frutto di una mentalità ancora troppo chiusa, alimentata da una disuguaglianza che si manifesta nella quotidianità a partire dalla disparità salariale e professionale con difficile accesso alla dirigenza.

Domenica 4 Luglio Lo Stabilimento Torre Marina di Tor San Lorenzo ad Ardea, in collaborazione con il Centro Velico l’Atollo di Lavinio, l’associazione Madre Terra e la Pro Loco Tor San Lorenzo prende parte all’iniziativa organizzata dall’Associazione Diecimila Vele con il patrocinio della Guardia Costiera nazionale attraverso l’evento “Veleggiata costiera. Il Mare contro la violenza sulle donne”.

Le imbarcazioni si raduneranno alle ore 10:00 presso lo Stabilimento Torre Marina per poi procedere, spiegando al vento i nastri rossi, simbolo di sostegno alle donne e di lotta alla violenza di genere, verso lo stabilimento L’Atollo di Lavinio dove procederanno al giro di boa per terminare il circuito velico nuovamente presso lo Stabilimento Torre Marina; qui i partecipanti saranno accolti con un buffet di prodotti tipici del Lazio.